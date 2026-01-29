Niterói: Prefeito Rodrigo Neves e sua esposa foram receber bençãos do Papa no Vaticano - Divulgação

Publicado 29/01/2026 07:09

Niterói - O prefeito de Niterói e Presidente da Rede Mercocidades, Rodrigo Neves, foi recebido pelo Papa Leão XIV, nessa quarta-feira (28), durante a Audiência Geral realizada no Vaticano. No encontro, que ocorreu por volta das 10h (horário de Roma), o prefeito, acompanhado da primeira-dama Fernanda Sixel, pediu bênção para Niterói e o Brasil, e apresentou uma miniatura da Nova Catedral São João Batista, que está sendo construída no Caminho Niemeyer, marco religioso, arquitetônico, e turístico da cidade.

Em suas declarações após a audiência, o prefeito, que foi apresentado tanto como chefe do executivo municipal como presidente da instituição que reúne governos locais dos países da América Latina, descreveu a experiência como singular e memorável. "Foi uma honra receber o convite para estar aqui. Senti uma energia ímpar, o Santo Padre é uma pessoa completamente iluminada, serena e de grande paz espiritual ", relatou Neves.

No diálogo estabelecido, o prefeito destacou a importância da presença da Igreja na América Latina. Durante a conversa, o prefeito também transmitiu as saudações de Dom José Francisco Rezende, arcebispo da Arquidiocese de Niterói, e Dom Geraldo de Paula Souza, bispo auxiliar. "O momento foi marcante e será lembrado para sempre", completou.

A nova catedral, com projeto do arquiteto Oscar Niemeyer se tornará um dos principais símbolos da cidade. Com estrutura modernista, abóbadas de concreto que remetem a uma pomba – simbolizando o Espírito Santo – e ampla área envidraçada voltada para a Baía de Guanabara, o templo terá capacidade para abrigar milhares de fiéis. A obra realizada pela Arquidiocese de Niterói, que também inclui um centro de pastoral e um museu de arte sacra, terá impacto significativo na região central de Niterói e será um local de espiritualidade e cultura para a população.

"Pedir a benção e apresentar ao Papa Leão XIV os detalhes desta obra monumental, que une fé, arte e desenvolvimento urbano, foi um momento de grande emoção. A Nova Catedral no Caminho Niemeyer será um legado para as futuras gerações", finalizou o prefeito.

A liderança do prefeito Rodrigo Neves na Rede Mercocidades tem sido ativa. Recentemente, em dezembro de 2025, Niterói sediou a XXX Cúpula de Mercocidades, sob o tema "Caminhos para Cidades Resilientes, Pacíficas e Sustentáveis", reforçando o papel da cidade no cenário da integração e cooperação municipal da América do Sul.

Sede da Fundação e Museu Oscar Niemeyer - A Prefeitura de Niterói e a Fundação Oscar Niemeyer — presidida por José Fernando Aparecido, filho do ex-ministro José Aparecido de Oliveira — vão assinar, no próximo dia 3 de fevereiro, o acordo para a implantação no município d sede da Fundação e do futuro Memorial Oscar Niemeyer, que reunirá mais de 20 mil obras e projetos do mais ilustre arquiteto brasileiro, no Caminho Niemeyer. Niterói é a segunda cidade com mais obras de Niemeyer, atrás apenas de Brasília, com destaque para o Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Teatro Popular, o Reserva Cultural e a Estação Hidroviária de Charitas.