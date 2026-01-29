Niterói: "Em parceria com o Colab, desenvolvemos esse trabalho, que virou um case de sucesso e que vem sendo amplamente reconhecido.", destacou Fernando Stern - Reprodução

Niterói - A Prefeitura, através do aplicativo Colab, está com três consultas públicas online para que a população possa participar e ajudar na tomada de decisão em projetos estratégicos para o município. São eles o Plano Municipal de Saúde Participativo; o Retrofit do chamado prédio da Caixa, no Centro; e a Consulta “Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI): Arena Niterói.

O Plano Municipal de Saúde Participativo vai definir diretrizes, metas e prioridades para a Secretaria Municipal de Saúde nos próximos anos e ficará disponível para participação até o dia 31 deste mês 31/01/2026. O Retrofit do prédio da Caixa visa coletar percepções sobre o projeto que busca recuperar e revitalizar o imóvel na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Já a c sobre a Arena Niterói pretende fazer com que o cidadão possa contribuir diretamente para que o futuro equipamento na Avenida Visconde do Rio Branco atenda às necessidades da cidade. As consultas para o Retroft e para a Arena Niterói ficam disponíveis até o dia 10 de fevereiro.

A Prefeitura de Niterói trabalha para que o município seja cada vez mais uma referência em democracia digital. Esse esforço tem gerado resultados e premiações internacionais. Em 2025, a cidade foi eleita a terceira mais inteligente do Brasil e a segunda mais bem colocada da Região Sudeste no Ranking Connected Smart Cities e a primeira em Economia e Finanças.

Para o coordenador de Comunicação Digital e Relacionamento com o Cidadão, Fernando Stern, a estratégia tem sido reconhecida nacional e internacionalmente como uma experiência bem-sucedida de governo digital e gestão colaborativa. “Niterói é uma cidade com uma longa história de mobilizações sociais e que instituiu, muitas vezes de forma inovadora, diversas ferramentas de escuta e participação social. Em parceria com o Colab, desenvolvemos esse trabalho, que virou um case de sucesso e que vem sendo amplamente reconhecido.”, destacou Fernando Stern.

A participação popular através do aplicativo Colab é resultado de uma parceria que começou no primeiro mandato do prefeito Rodrigo Neves, em 2013. Por meio da plataforma de gestão colaborativa, Niterói mantém um relacionamento mais próximo com os moradores da cidade, que podem contribuir diretamente para o desenvolvimento do município.

Através da gestão de canais digitais e integração de pontos de atendimento ao cidadão físicos e telefônicos, a cada ano, dezenas de milhares de pessoas apontam demandas, fazem sugestões e acessam serviços públicos e direitos.

Pelo aplicativo Colab, a Prefeitura de Niterói tem mais de 170 mil usuários cadastrados. Nessa relação entre o poder público e a sociedade, mais de 190 mil demandas foram registradas, com cerca de 90% solucionadas. Outro exemplo dessa interação são as consultas públicas, com mais de 100 mil participações. Durante a pandemia da Covid 19, Niterói fez, por meio do Colab, mais de 120 mil agendamentos para vacinação.