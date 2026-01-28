Niterói: quadra da Viradouro foi cenário que reforçou a identidade do projeto - Divulgação

Niterói - Na noite desta terça-feira, 27, o Grupo Vou Zuar gravou a terceira edição do projeto audiovisual Na Mesma Roda, na quadra da Unidos do Viradouro, em Niterói, logo após o ensaio da escola. O destaque da noite ficou por conta da participação especial da cantora Lexa, que levou ainda mais energia ao encontro que mistura pagode, improviso, carnaval e a atmosfera descontraída de uma roda de amigos.

Conhecida por sua trajetória no funk e no pop, Lexa celebrou o convite e a conexão com o pagode, gênero pelo qual sempre declarou admiração. “Sempre fui uma grande amante do pagode, então me sinto muito em casa. Quando o Vou Zuar me chamou, eu falei: ‘óbvio que eu vou’”, contou a artista, empolgada com a participação. “O pagode e o funk são a cara do Rio de Janeiro, combinam com o carnaval que está chegando, e isso agrega muito para a minha carreira”, completou.

Consolidado como um dos projetos audiovisuais de maior alcance do pagode atual, o Na Mesma Roda nasceu com uma proposta simples e autêntica: reunir artistas em uma roda sem roteiro ou repertório definido, deixando que as músicas surjam naturalmente, como em uma mesa de bar. A espontaneidade é o fio condutor do projeto e foi ainda mais evidente nesta edição. “Como a gente não ensaiou nada, a gente vai zuar, literalmente”, brincou Lexa, aos risos, antes de entrar na roda.

Durante a gravação, Lexa cantou pagodes que fazem parte de sua memória afetiva e que, segundo ela, não podem faltar em sua playlist. Clássicos como Papo Furado, Amanhã (Sorriso Maroto) e uma versão em pagode de Olha o Que o Amor Me Faz, de Sandy & Junior, embalaram o público. “A música do Gustavo Lins me leva direto para a minha infância. Eu cresci ouvindo pagode, escuto até hoje, e isso me emociona”, revelou.

Com números expressivos nas plataformas digitais, o projeto segue em ascensão. Apenas um dos blocos das edições anteriores ultrapassou 95 milhões de visualizações no YouTube, e, somadas, as duas edições já lançadas reforçam a força do Na Mesma Roda junto ao público. Entre os destaques anteriores, está a participação do grupo Menos É Mais, em interpretações que viralizaram nas redes.

O Vou Zuar é formado pelos amigos niteroienses Bruno Paiva (reco-reco), Thiago Paiva (vocal), Carlos Vieira (vocal), Brenno Souza (tantã) e Vitor Naegele (surdo). O repertório do projeto passeia por regravações que marcaram gerações do pagode, sem deixar de abrir espaço para músicas autorais.

A escolha da quadra da Viradouro como cenário reforça a identidade do projeto. Palco das três edições do audiovisual, o espaço já faz parte da estética e da narrativa do Na Mesma Roda, além de simbolizar a ligação direta do grupo com o samba, o carnaval e a cultura popular de Niterói. “Não tem como separar Viradouro e Niterói. Nós somos Viradouro, torcemos pela escola e já tocamos aqui por muitos anos”, destacam os integrantes.

Em clima de pré-carnaval, com a quadra cheia e o público cantando em coro, a terceira edição do Na Mesma Roda reforça a proposta do projeto: pagode informal, encontros verdadeiros e música feita no improviso — agora com o tempero especial de Lexa.