Niterói: espaço de desmanche funcionava no bairro do Largo da Batalha. Quatro pessoas foram presasDivulgação

Publicado 28/01/2026 12:04

Niterói – A Prefeitura, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), em ação conjunta com o Segurança Presente e a 79ª DP (Jurujuba), desarticulou um desmanche clandestino de motos no bairro do Largo da Batalha. A ação contou ainda com o apoio logístico da Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN).

Após denúncia da existência do depósito, foi realizado um trabalho de inteligência integrado entre os órgãos, dando origem à operação policial com apoio municipal.

Durante a ação, foi constatado que o espaço funcionava como ponto de receptação de motos, peças e motores roubados. A operação resultou em quatro prisões em flagrante por crimes de associação criminosa e receptação, duas motos recuperadas, duas carcaças de motos apreendidas, além de um motor com registro de roubo.

Os presos foram conduzidos para a Central de Flagrantes da 76ª DP (Centro). As motos e peças foram levadas para a 79ª DP.

O secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, reforçou o caráter estratégico da iniciativa. “Através de ações integradas, vamos atacar toda a cadeia criminosa, do roubo e furto, até o desmanche ilegal, sufocando também financeiramente a cadeia de receptação que alimenta o crime organizado”, explicou Felipe Ordacgy.

O trabalho integrado de inteligência entre o GGIM e o Segurança Presente para identificar o depósito clandestino de motos vinha sendo intensificado no mês de janeiro.

O coordenador do Segurança Presente Niterói, major Thiago Martins, destacou o sucesso da ação integrada. “Ações como esta serão permanentes, com inteligência e integração, reforçando nosso compromisso de garantir mais segurança e ordem urbana para a cidade”, concluiu o major.

