Niterói: a expectativa é de que quanto mais abordagens, menos motociclistas continuarão infringindo a leiDivulgação

Publicado 27/01/2026 13:23

Niterói - A semana começou com mais uma ação integrada contra motos barulhentas, realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans. Os motociclistas que trafegavam pela Estrada Everton da Costa Xavier, em Itaipu, nesta segunda-feira (26), foram abordados pelas equipes que observaram os escapamentos adulterados e outras infrações.

Na operação, 114 motociclistas foram abordados e nove foram autuados por infrações diversas. Duas motos foram recolhidas para o depósito e houve a substituição de quatro canos de descarga no local da ação, regularizando a situação.

O objetivo da operação foi reduzir o barulho excessivo nas vias e aumentar a segurança viária. A operação foi coordenada pela NitTrans e contou com a participação da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, da Secretaria de Ordem Pública (SEOP), da Guarda Municipal de Niterói, do 12º Batalhão da Polícia Militar, do Proeis, do Detran-RJ e do Segurança Presente.

De acordo com o presidente da NitTrans, Nelson Godá, as ações se tornarão cada vez mais constantes na cidade. “Vamos continuar com as ações em todo município, pois estamos atendendo um pedido dos moradores que sofrem diariamente com o barulho excessivo. Essas fiscalizações, além de ajudarem a manter a ordem e o sossego dos niteroienses, são de caráter educativo. A expectativa é de que quanto mais abordagens, menos motociclistas continuarão infringindo a lei”, concluiu Nelson Godá.