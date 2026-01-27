Niterói: a expectativa é de que quanto mais abordagens, menos motociclistas continuarão infringindo a leiDivulgação
Niterói inicia a semana com mais uma ação integrada contra motos barulhentas
Fiscalização da NitTrans, em Itaipu, teve 114 abordagens e nove autuações
Niterói inicia a semana com mais uma ação integrada contra motos barulhentas
Fiscalização da NitTrans, em Itaipu, teve 114 abordagens e nove autuações
Benny Briolly denúncia ao Ministério Público esquema de exploração sexual
Caso foi divulgado na mídia em Niterói e reúne relatos graves
Clin expande projeto de coleta seletiva na UFF
Parceria chega ao restaurante universitário do Campus do Gragoatá
Prefeito Rodrigo Neves participa da distribuição de uniformes e materiais escolares em Piratininga
Todos os alunos da rede municipal vão receber kits para início do ano letivo
Monitoramento do Cisp leva à prisão de dois homens em Niterói
Suspeitos do Jardim Catarina foram detidos após o carro ser rastreado em tempo real pelo sistema de câmeras
Clin participa do Tô de Férias na Escola e reforça ações de coleta seletiva
Companhia de Limpeza de Niterói comparece no Dia Mundial da Educação Ambiental e vai visitar 12 unidades de ensino do município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.