Niterói: To de Férias na Escola traz educação ambiental com a ClinDivulgação

Publicado 25/01/2026 10:42

Niterói - Na próxima segunda-feira (26), é celebrado o Dia Mundial da Educação Ambiental, data que destaca a importância da formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação do planeta. Alinhada a esse propósito, a Prefeitura de Niterói, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), participa até o dia 30 de janeiro do projeto “Tô de Férias na Escola”, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (SME) em parceria com a Fundação Municipal de Educação (FME).

Ao longo do projeto, a Clin vai visitar 12 unidades de ensino do município, transformando o período de recesso escolar em uma experiência de aprendizado lúdica e educativa. Com foco na coleta seletiva, a equipe de educação ambiental vai promover conversas sobre a importância da separação correta dos resíduos, seguidas de contação de histórias e oficinas práticas. Os estudantes também têm acesso a uma exposição de materiais reciclados e a brinquedos confeccionados com itens reaproveitados, como jogos de pingue-pongue, totó, boliche e instrumentos musicais.

A estudante Rafaela Vitória, do terceiro ano, que participou da oficina de máscaras de Carnaval, destacou o caráter educativo da ação. “Achei inteligente, legal e distrai a nossa cabeça. Brincando assim, saímos um pouco do celular e da televisão. Onde moro, tenho um armário com vários objetos que fiz com recicláveis. Isso é importante para o meio ambiente”, afirmou Rafaela.

Durante a atividade na Escola Tiradentes, crianças da educação infantil, de 4 e 5 anos, até o quinto ano do ensino fundamental participaram da oficina de máscaras, utilizando sobras de EVA, CDs, tampinhas de garrafa, purpurina e fitilhos.

Para a secretária da unidade, Luiza Elena, a iniciativa é sempre positiva. “Já recebemos a Clin outras vezes e a dinâmica é sempre muito importante. As crianças se divertem e aprendem. Esse trabalho ajuda a entender como separar o lixo e, em casa, os alunos replicam a importância do descarte correto dos materiais”, explicou Luiza Elena.

Este é o segundo ano consecutivo que a Clin participa do “Tô de Férias na Escola”. Ao longo de todo o ano, a Companhia também desenvolve o projeto “Coleta Seletiva nas Escolas”, voltado tanto para a rede municipal quanto para instituições particulares interessadas. A iniciativa orienta alunos, professores e funcionários sobre o descarte correto dos resíduos e monitora o volume destinado à reciclagem, incentivando os estudantes a atuarem como multiplicadores das boas práticas ambientais.