Clube Central: baile de carnaval do tradicional clube de Icaraí acontecerá em fevereiroDivulgação
Baile de Carnaval do Clube Central será em fevereiro
Atração musical será o Grupo Velhas Companheiras, com repertório de sambas da Mangueira e da Portela
Balcão da Neltur, no Píer Mauá, divulga Niterói para turistas internacionais
A proposta é colocar a cidade como uma alternativa de passeio para contemplação de suas belezas naturais
Presidente da Rede Mercocidades, prefeito Rodrigo Neves lidera reunião da Associação de Cidades em Montevidéu
Chefe do Executivo de Niterói destacou acordo Mercosul-UE como impulso para os municípios
Equipes do Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede disputam a Copa Zero de futsal
Jovens das categorias sub-15 e sub-17 participam pela primeira vez de campeonato estadual oficial
Niterói realiza ação de fiscalização contra motos barulhentas no Cantagalo
Trabalho integrado resulta em 17 autuações por infrações diversas
Certificação do projeto Artemísia acontece no Teatro da UFF
Escola de Mulheres e Bioeconomia certifica mulheres que passaram por capacitação em produção de saboaria natural e empreendedorismo sustentável
