Clube Central: baile de carnaval do tradicional clube de Icaraí acontecerá em fevereiro - Divulgação

Publicado 23/01/2026 16:06

Niterói - O Clube Central, em Icaraí, entra em clima de folia no próximo dia 13 de fevereiro, às 20 horas, com o seu tradicional Baile de Carnaval.

A noite promete muita animação ao som do grupo Velhas Companheiras, com sambas da Mangueira e da Portela, celebrando a essência do carnaval.

O baile conta com sistema all inclusive (open bar e open food) do Buffet Montenegro, garantindo boa gastronomia e uma experiência completa para associados e convidados - em uma noite que promete ser inesquecível no calendário carnavalesco do clube. De azul e branco ou de verde e rosa, o folião niteroiense já pode ir preparando a fantasia.



SERVIÇO

Evento: Baile de Carnaval do Clube Central

Data: 13 de fevereiro



Atração musical: Grupo Velhas Companheiras (repertório Mangueira e Portela)



Formato: All inclusive ( R$ 120 para sócios e R$ 200,00 não sócios)



Buffet: Montenegro



Local: Clube Central



Endereço: Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres( Praia de Icarai), 335, em Icaraí, Niterói - RJ



Público: Associados e convidados