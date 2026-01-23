Niterói: o programa Niterói Joga em Rede passa a integrar oficialmente o calendário de competições estaduais, abrindo novas possibilidades de desenvolvimento esportivo - Divulgação

Niterói: o programa Niterói Joga em Rede passa a integrar oficialmente o calendário de competições estaduais, abrindo novas possibilidades de desenvolvimento esportivoDivulgação

Publicado 23/01/2026 15:42

Niterói - A Prefeitura dá um passo inédito no fortalecimento do esporte educacional ao colocar, pela primeira vez, o time do Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede na disputa de uma competição oficial de futsal. As equipes participam da Copa Zero, da União de Futsal do Estado do Rio de Janeiro (UFSERJ), nas categorias sub-15 e sub-17. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação.

A estreia aconteceu no sábado (17), com a equipe sub-15 enfrentando o Atlético Rocha Miranda, na quadra do Mello Tênis Clube, na Penha. Apesar do placar apertado de 6 a 5, a partida foi marcada pelo bom desempenho do Niterói Joga em Rede, com destaque para o goleiro Raphael Barbosa, que foi eleito Craque da Rodada. Esta é a primeira vez que atletas formados pelo CT disputam uma competição fora dos Jogos Escolares de Niterói (JEN).

Com a estreia no campeonato, o Niterói Joga em Rede passa a integrar oficialmente o calendário de competições estaduais, abrindo novas possibilidades de desenvolvimento esportivo, social e educacional para os jovens do projeto. “A participação do Niterói Joga em Rede em uma competição estadual é um marco para o programa e para os nossos estudantes. Mais do que resultados esportivos, estamos falando de formação, oportunidade e de mostrar que a escola pública pode, sim, abrir caminhos para o futuro desses jovens”, destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Próximas partidas - Na sequência da competição, o time do Niterói Joga em Rede volta à quadra no domingo (25), no próprio CT Niterói Joga em Rede, quando enfrenta o Urubrás pelas categorias sub-15, às 10h, e sub-17, às 11h. No dia 28 de janeiro, também no CT Niterói, as equipes sub-15 e sub-17 disputam partidas contra o Mitos, em horários ainda a serem definidos. Já no dia 31 de janeiro, o sub-15 enfrenta o Garnier, às 16h, enquanto o sub-17 entra em quadra contra o Real FC, às 17h, novamente no CT Niterói. Encerrando a primeira fase da competição, no dia 7 de fevereiro, o CT Niterói Joga em Rede recebe o Boqueirão, com jogos do sub-15 às 10h e do sub-17 às 11h.

Sobre o programa - O Niterói Joga em Rede reúne centenas de estudantes-atletas da rede municipal, com ações que vão das aulas de educação física nas escolas à preparação esportiva voltada ao alto rendimento. Inaugurado em 2024, o Centro de Treinamento conta com quadra oficial para futsal, vôlei, basquete e handebol, arquibancada com capacidade para cerca de duas mil pessoas, além de uma arena multiuso. Os atletas também treinam em academia equipada com aparelhos modernos e recebem acompanhamento de preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapeuta e equipe de psicologia.

O CT Niterói Joga em Rede fica na Rua Benjamin Constant, 562 - Barreto, Niterói. As partidas são abertas ao público e a entrada é gratuita.