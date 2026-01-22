Prefeito Rodrigo Neves: recebido pelo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi - Divulgação

Publicado 22/01/2026 18:41

Niterói - O prefeito de Niterói e presidente do Mercocidades, Rodrigo Neves, esteve nesta quinta-feira (22), em Montevidéu, reunido com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, que assumirá em março a Presidência da Comunidade de Estados Latino Americanos (CELAC) e, em junho, a presidência do Mercosul. No encontro, Neves e Orsi fecharam uma parceria para a criação da primeira escola pública bilíngue (Português/Espanhol) em Niterói.

O projeto será implementado na escola municipal Dom José Pereira Alves, na Vila Ipiranga, com foco no desenvolvimento de um programa da Secretaria de Educação de Niterói com o Ministério da Educação do Uruguai para o ensino de espanhol nas unidades municipais.

No encontro, Neves defendeu ainda maior participação das cidades nos fóruns dos blocos de países da América do Sul e Latina, em especial a partir do tratado de livre comércio com a União Europeia (UE) assinado no último dia 17 em Assunção.

"Este acordo abre mais que uma janela, abre uma avenida de oportunidades para nossas cidades, que ficam ainda mais atraentes para investimentos, geração de empregos e iniciativas voltadas à inovação e sustentabilidade. Mas propomos maior participação das cidades e dos cidadãos", afirmou o prefeito durante a reunião.

Na avaliação do presidente uruguaio, o acordo vai além das questões econômicas. "O tratado fortalece o diálogo político entre os blocos, com base na democracia e no respeito aos direitos humanos. Vamos incluir as cidades e o Mercocidades nos debates”, afirmou Orsi – que já foi prefeito de Canelones (a segunda maior cidade do Uruguai), e secretário-geral do Mercocidades, ressaltando o contexto de crescentes disputas geopolíticas e questionamentos às regras do comércio internacional.

O prefeito Rodrigo Neves estava acompanhado dos secretários municipais Felipe Peixoto e André Diniz, além da primeira-dama, Fernanda Neves, e do atual prefeito de Canelones e vice-presidente do Mercocidades, Francisco Legnani.

Sobre o acordo Mercosul-União Europeia

O acordo prevê o acesso preferencial dos Países do Mercosul à União Europeia, a terceira economia global, com um mercado de 450 milhões de pessoas e cerca de 15% do PIB mundial. A UE eliminará tarifas para 92% das exportações do Mercosul, no valor aproximado de US$ 61 bilhões, beneficiando quase a totalidade das exportações do bloco.