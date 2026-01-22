Niterói: Janeiro Branco motivou evento realizado pela Nittrans no Caminho Niemeyer - Divulgação

Niterói: Janeiro Branco motivou evento realizado pela Nittrans no Caminho NiemeyerDivulgação

Publicado 22/01/2026 18:26

Niterói - A Nittrans, por meio do Departamento de Educação para o Trânsito, promoveu, nesta quarta-feira (21), o evento Janeiro Branco – Mês de Conscientização pela Saúde Mental, no auditório do Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói.

Com o tema “A vida é um trânsito contínuo, aproveite a jornada”, a abertura do evento contou com a presença do presidente da Nittrans, Nelson Godá, e da secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows. O encontro destacou a importância do cuidado com a saúde mental e do preparo psicológico para enfrentar o dia a dia na condução de veículos.

O evento teve a participação da Concessionária Ecovias Ponte, responsável pela operação da Ponte Rio-Niterói; do Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte); e da Arteris Fluminense, concessionária do grupo Arteris e responsável pela gestão, operação e manutenção do trecho da BR-101 que liga Niterói à divisa com o Espírito Santo.

Para o presidente da Nittrans, iniciativas como essa reforçam a preocupação da instituição com o bem-estar dos profissionais e da sociedade.

“Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Precisamos estar bem e atentos ao que acontece à nossa volta. O trânsito exige condutores responsáveis e seguros. Os eventos promovidos pela Nittrans sempre reverberam positivamente, e é isso que esperamos deste também”, afirmou Nelson Godá.

O Centro de Treinamento para Mulheres Habilitadas de Niterói, que atende pessoas já habilitadas, mas que enfrentam dificuldades para dirigir, levou a psicóloga Viviane Barja para abordar a saúde mental no trânsito. Durante a palestra, a profissional falou sobre as principais emoções despertadas no trânsito e como elas podem ser trabalhadas para garantir mais segurança e autonomia aos condutores.

O operador de trânsito Denis Mendes Corrêa foi escolhido para representar os profissionais que atuam diariamente nas ruas e na linha de frente, enfrentando os desafios da função e destacando que, com a saúde mental fortalecida, o trabalho se torna mais leve.