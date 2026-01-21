Niterói: a chef Mariana Rebouças, ao lado da sócia Anna Beatriz Castro - Divulgação

Publicado 21/01/2026 12:46

Niterói - Icaraí ganha um novo endereço gastronômico a partir desta sexta-feira (23). A chef Mariana Rebouças, ao lado da sócia Anna Beatriz Castro, inaugura a segunda unidade da Ragazza Di Pasta, reforçando a presença da marca na cena culinária da cidade.

Batizada de Trattoria Ragazza Di Pasta Al Mare, a nova casa está localizada na Rua Mariz e Barros, 327, e mantém como essência a produção de massas artesanais feitas na própria casa. Desta vez, o cardápio ganha um direcionamento especial para os frutos do mar, que assumem papel central nas novas criações.

Entre os destaques do menu está o Fettuccine à carbonara do mar com crocante de guanciale, prato que traduz a proposta da casa ao unir técnica italiana e ingredientes de destaque. A unidade também oferece as receitas premiadas que consolidaram o sucesso da Ragazza Di Pasta, preservando a identidade da marca, reconhecida pelo sabor, autenticidade e respeito à tradição italiana.

"A nova Ragazza é a gastronomia italiana aliada aos pratos clássicos com frutos do mar", garante a chef Mariana Rebouças. Com a abertura, a Ragazza Di Pasta amplia sua atuação em Icaraí e reafirma seu compromisso com a gastronomia artesanal e de qualidade.

