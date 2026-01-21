Niterói: em 2025, a Clin recolheu 6.567,35 toneladas, um percentual de 5,1% de resíduos de coleta seletiva na cidade - Divulgação

Niterói: em 2025, a Clin recolheu 6.567,35 toneladas, um percentual de 5,1% de resíduos de coleta seletiva na cidadeDivulgação

Publicado 21/01/2026 11:10

Niterói - Em 2025, o setor de Gestão de Sustentabilidade da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) promoveu 142 ações de conscientização sobre sustentabilidade na cidade. Foram palestras, apresentações e panfletagens, entre outras ações, com o objetivo de chamar a atenção dos moradores sobre a importância do descarte correto de resíduos. Para este ano, a meta é intensificar ainda mais o número de campanhas, como explica a engenheira Lélia Lomardo, gerente de Gestão de Sustentabilidade da Clin.

"Com estas práticas, nosso objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância da participação de todos para que tenhamos uma cidade realmente limpa e sustentável. Por mais que a empresa invista em programas de coleta seletiva, novos veículos e ações ambientais, é preciso que todos participem e façam a sua parte. Estas campanhas orientam o cidadão sobre como destinar os resíduos de forma correta”, destacou Lélia Lomardo.

Deste total de 142 atividades de conscientização realizadas pela Clin, 32 ações foram sobre a correta utilização dos moloks; 28 sobre conteinerização; 34 foram relacionadas ao projeto “Bota Fora” e 48 palestras em escolas e universidades.

Para janeiro, a equipe de sustentabilidade já programou campanhas específicas de conscientização sobre a utilização correta dos moloks nas comunidades, como ocorreu no Buraco do Boi, no Barreto. Os colaboradores da Clin foram à comunidade e deram explicações aos moradores sobre a separação correta de resíduos orgânicos e recicláveis para o descarte nos recipientes instalados na localidade e enfatizaram a necessidade da solicitação para o recolhimento Clin de resíduos volumosos (móveis, eletrodomésticos, entulho até 10 sacos) para evitar o descarte irregular.

A funcionária pública aposentada Eliana Rodrigues de Araújo, 64 anos, que mora no Buraco do Boi, disse que a comunidade está muito mais limpa do que antes e que os moradores estão bem mais conscientes.

“Esse trabalho da Clin tem sido muito bom em nossa comunidade. Já não vemos mais lixo espalhado. O morador precisa participar”, disse Eliana Rodrigues de Araújo.

A moradora Célia Rodrigues, 50 anos, que vive há 4 anos na comunidade também diz que a limpeza está mais eficiente.

“Está bem melhor. Estas explicações feitas pela equipe da Clin são importantes porque ainda tem muito morador que joga o lixo fora do molok porque não entende que deve colocar o saco dentro do recipiente. O resultado tem sido muito bom”, concluiu Célia Rodrigues.

O setor de Educação Ambiental da Clin também realizou ações de conscientização sobre sustentabilidade em 2025. O projeto Coleta Seletiva nas Escolas promoveu a capacitação de 78 escolas municipais, 1300 professores e 11.115 alunos. Os colaboradores da companhia ministraram 735 palestras na rede. Já nas instituições de ensino privado, foram 5 escolas, 493 alunos, 99 professores e 56 palestras. De acordo com a coordenadora Juliane Porto, o projeto monitora o volume descartado para a reciclagem na intenção de que os alunos sejam multiplicadores dessas ações.

Em 2025, a Clin recolheu 6.567,35 toneladas, um percentual de 5,1% de resíduos de coleta seletiva na cidade. A partir deste ano, a companhia passará a quantificar também o recolhido por outras empresas de Niterói. Por 10 anos seguidos, a cidade ocupa o primeiro lugar no estado no Índice Sustentar de Limpeza Urbana (ISLU).