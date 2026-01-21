Niterói: ao todo, 166 motociclistas foram abordados e 10 autuados por infrações diversasDivulgação
Nova ação contra motos barulhentas é realizada
Operação foi a quarta do ano para reduzir o barulho excessivo nas ruas de Niterói e garantir mais qualidade de vida à população
Nova ação contra motos barulhentas é realizada
Operação foi a quarta do ano para reduzir o barulho excessivo nas ruas de Niterói e garantir mais qualidade de vida à população
Imagens do Cisp auxiliam Polícia Civil na identificação e prisão de criminoso em Niterói
Ele escolhia, principalmente, vítimas que aparentavam estar distraídas, em pontos de ônibus ou caminhando pelas calçadas
Niterói segue em estágio de atenção em razão das fortes chuvas
Apesar da intensidade das precipitações, avaliação técnica é de que a cidade respondeu bem. Obras de macrodrenagem minimizaram impactos na Região Oceânica, Charitas, Badu, Barreto e Engenhoca
Prefeitura lança edição 2026 do programa Niterói por Elas e campanha Carnaval sem assédio
Evento lotou o auditório do Caminho Niemeyer e teve a presença da ministra das Mulheres, Márcia Lopes
Bichinhos encontram na Guarda Ambiental de Niterói seus maiores protetores
Em 2025, mais de 3 mil cobras, gambás, capivaras e bichos-preguiça, entre outros, foram resgatados
Programa Tô de Férias na Escola leva brincadeiras e experiências educativas a alunos da Rede Municipal
A iniciativa da Secretaria e da Fundação Municipal de Educação de Niterói segue até o dia 30 de janeiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.