Niterói: resgate de jibóia mobilizou a Guarda Municipal - Divulgação

Publicado 20/01/2026 10:28

Niterói - Quem caminha pelas ruas de Niterói talvez nem imagine que, por trás de um telhado, na beira de uma piscina ou até na varanda de casa, pode estar acontecendo uma cena digna de livro infantil: uma coruja curiosa procurando abrigo, uma capivara aproveitando um banho improvisado ou um bicho-preguiça fazendo uma visita inesperada. Para esses bichinhos – e tantos outros – existe um verdadeiro grupo de guardiões: a Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói. Em 2025, foram 3.179 animais resgatados.



Em 2023, a Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói resgatou 2.647 animais silvestres, em diferentes regiões do município. Já em 2024, foram 2.670. O trabalho inclui desde o salvamento de espécies ameaçadas até a orientação da população sobre convivência e preservação ambiental.



“A preservação do meio ambiente é uma das prioridades da nossa gestão. A Coordenadoria de Meio Ambiente é um braço fundamental da Guarda Municipal de Niterói, uma instituição que valorizamos e fortalecemos com investimentos em capacitação e estrutura. Em uma cidade onde mais de 56% do território é formado por áreas verdes preservadas, o trabalho de resgate especializado é essencial para garantir a convivência equilibrada entre urbanização e natureza”, destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.



Entre as espécies resgatadas com mais frequência estão gambás, corujas, morcegos, lagartos, capivaras, gaviões, pássaros diversos e as temidas cobras. Os animais passam por avaliação de seu estado de saúde e, caso estejam em boas condições, são soltos em áreas de preservação ambiental da cidade. Caso precisem de cuidados veterinários, são encaminhados para instituições parceiras, como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; a Econservation, empresa de estudos e projetos ambientais; o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou o Instituto Vital Brazil, no caso de cobras peçonhentas.



Os animais já foram encontrados nos lugares mais inusitados: fendas de prédios, estantes dentro de casas, debaixo de pias, capôs de carros, forros de imóveis e até na beira de piscinas. Em todos os casos, o protocolo é o mesmo: segurança, avaliação e respeito à vida silvestre. Capivaras tomando banho em piscinas e bichos-preguiça tranquilamente acomodados em varandas surpreendem moradores ou são vistos andando calmamente por condomínios. São cenas que misturam susto, curiosidade e, quase sempre, um final feliz.



É o caso da moradora de Itaipu, Clotildes Silva, que viveu um desses encontros inesperados. “Eu tinha muito medo de gambá. Quando vi um dentro da minha casa, fiquei apavorada. Mas a Guarda veio rápido, fez o resgate com muito cuidado e ainda explicou a importância do animal para o meio ambiente. Hoje eu vejo diferente. A gente entende que o espaço deles foi invadido por nós. Eles só estão tentando sobreviver”, conta.



Essa relação de proximidade com a população é uma das marcas do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói. Além do resgate, os agentes também atuam fortemente na educação ambiental, ajudando a transformar medo em consciência e respeito à natureza. “Não importa o tamanho ou a espécie. O carinho é o mesmo”, afirma o subinspetor Renato Macedo, coordenador da Guarda Ambiental. “Nosso trabalho é gratificante porque sabemos que estamos cuidando do ecossistema. Os guardas ambientais são especializados, passam por cursos constantes e estão preparados para todos os tipos de resgate. Quando resgatamos filhotes de gambás ou pássaros, por exemplo, alimentamos até com mamadeiras. O trabalho de educação ambiental com as crianças não tem preço. Os olhos brilham.”



Números que traduzem cuidado e responsabilidade



Além dos resgates, a atuação da Coordenadoria de Meio Ambiente é mais ampla. Foram realizadas 300 fiscalizações ambientais, além da atuação no combate a focos de incêndio em áreas de proteção ambiental, como o Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit). Outro destaque foi a apreensão de mais de 1.572 caranguejos-uçá, que seriam vendidos ilegalmente durante o período de defeso. Os animais foram devolvidos ao manguezal de Itaipu, no Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), reforçando o compromisso da Guarda com a preservação dos ecossistemas.



Os crustáceos foram soltos no manguezal de Itaipu, no Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), na Região Oceânica. Conforme a Portaria Ibama nº 52, de 30/09/2003, o período de defeso inicia em 1º de outubro e segue até 30 de novembro para machos e fêmeas, e de 1º a 31 de dezembro para as fêmeas, no estado do Rio de Janeiro. Somente animais congelados inteiros podem ser comercializados, com a apresentação da declaração de estoque emitida pelas autoridades competentes.



Durante o ano, mais de 100 crianças participaram de atividades educativas promovidas pelos agentes ambientais, aprendendo desde cedo a importância de cuidar da fauna e da flora. Em 2026, a expectativa é ampliar ainda mais esse trabalho, reconhecendo que os pequenos são multiplicadores de boas práticas ambientais.



Além do cuidado com os animais, a Guarda Ambiental atua diretamente na fiscalização de áreas de Mata Atlântica, verificando invasões e crimes ambientais. Quando há irregularidades, são emitidas notificações e processos administrativos são instaurados.



Os agentes também atuam no combate a incêndios florestais, com equipamentos específicos, como bombas costais anti-incêndio, abafadores, luvas térmicas, pás profissionais e lanternas, atuando de forma emergencial até a chegada do Corpo de Bombeiros.



Agentes especializados

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói é uma equipe altamente especializada, com cursos de manejo de fauna, resgate de animais silvestres, primeiros socorros, transporte adequado e atendimento a animais peçonhentos. Os agentes podem ser acionados pelo telefone 153, por meio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).



A recomendação é nunca tentar manusear os animais, garantindo a segurança tanto do morador quanto da própria fauna.



Um resgate que emocionou Itaipu



Uma das cenas mais comoventes, já em 2026, neste mês de janeiro, aconteceu em Itaipu, quando uma gambá fêmea, com vários filhotes presos ao corpo, foi encontrada dentro de uma churrasqueira. O resgate, feito com todo cuidado, garantiu a segurança da mãe e dos filhotes — mais um capítulo da rotina silenciosa e essencial desses verdadeiros guardiões da vida.



Caso emblemático: elefante-marinho mobilizou força-tarefa em Niterói



Em julho de 2025, a Prefeitura de Niterói coordenou uma grande operação de monitoramento de um elefante-marinho que circulou por diversas praias da cidade e pela Baía de Guanabara. A ação envolveu a Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal, Defesa Civil, NitTrans, administrações regionais e a Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais, com apoio técnico de especialistas e pesquisadores da UERJ. O trabalho garantiu a segurança do animal e da população, reforçando a capacidade do município de atuar de forma integrada na proteção da fauna silvestre.

