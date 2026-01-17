Niterói: comunidade recebeu áreas de convivência e paisagismo, além da recuperação dos dois campos de futebolEvelen Gouvêa

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, encerrou a extensa agenda deste sábado (17) — que incluiu inaugurações em sete localidades, entre elas a Região Oceânica, a Grande Pendotiba e São Francisco — com a entrega, para a comunidade do Papagaio, no Barreto, de intervenções aguardadas pelos moradores. As obras vão melhorar a qualidade de vida da população, com a construção de campo, área de convivência e escadarias para facilitar o acesso à comunidade. Durante o encontro com moradores, o chefe do Executivo anunciou a construção de uma creche no Largo de São Jorge, na Engenhoca.
“Essas intervenções que estamos fazendo em várias comunidades podem parecer pequenas obras, mas são transformadoras. Melhoram a vida das pessoas no dia a dia, garantem mais dignidade, mais qualidade de vida. Estamos começando o ano com trabalho, com entrega, com resultado. E vamos lançar em breve o programa Vida Nova no Morro, que vai significar mais alegria, mais renda e mais oportunidade. Esse é o nosso compromisso com Niterói: seguir avançando, com trabalho sério e dedicação total à cidade”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.
Com investimento de R$ 33,2 milhões, foram realizadas intervenções como a revitalização de travessas e escadarias, abertura de uma nova rua de acesso, implantação de pavimentação, restauração e complemento da rede de drenagem. Também foram instalados novos pontos de coleta de lixo e iluminação pública em LED. O trabalho foi executado pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION). “Nós queremos fazer a diferença, idealizando a transformação das comunidades. Buscamos, sobretudo, transformar a realidade da população. É essa a trajetória que eu e Rodrigo temos percorrido nestes 34 anos desde o nosso movimento”, disse a primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados da Prefeitura, Fernanda Sixel Neves.
A comunidade recebeu áreas de convivência e paisagismo, além da recuperação dos dois campos de futebol. Também foi construído um Centro Comunitário com salas multiuso, oficinas, área administrativa e terraço para atividades externas.
O secretário de Governo, Paulo Bagueira, falou da importância do comprometimento do poder público. “Me lembro de quando essa região era esquecida e agora estamos cada vez mais avançando em melhorias”, ressaltou.