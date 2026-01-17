Niterói: comunidade recebeu áreas de convivência e paisagismo, além da recuperação dos dois campos de futebolEvelen Gouvêa
Niterói ganha área de lazer e escadarias no Papagaio, na Zona Norte
Durante o encontro com moradores, o chefe do Executivo anunciou a construção de uma creche no Largo de São Jorge, na Engenhoca
Prefeitura entrega obras de urbanização na Grande Pendotiba e Região Oceânica
Intervenções beneficiam comunidades do Cafubá, Largo da Batalha e Maceió
Niterói abre matrículas para Educação de Jovens e Adultos na segunda
Vagas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental são para início no primeiro semestre
Prefeitura realiza ação contra motos barulhentas em Niterói
Operação em Pendotiba abordou 115 veículos e autuou 15
Música e alto astral agitam o verão no praião de Piratininga
Com shows que vão do rock ao pagode, gastronomia, moda e artesanato, Projeto Pôr do Sol vem reunindo gente bonita no pós-praia da Região Oceânica de Niterói
Tecnologia e integração ajudam Prefeitura e Polícia Civil a esclarecer homicídio no Ingá
Vítima foi morta enquanto trafegava em uma motocicleta pela Rua Fagundes Varela
