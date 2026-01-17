Niterói: a abertura do processo de matrícula fortalece o compromisso de Niterói com o direito à inclusão e novas oportunidades de aprendizagem - Guto Rodriguez

Niterói - A Prefeitura inicia, a partir desta segunda-feira (19), o processo de matrícula da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o primeiro semestre letivo. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, oferece vagas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental para jovens a partir de 15 anos (completos até 31 de março de 2026), além de adultos e idosos que desejam retomar ou iniciar os estudos.



Para o secretário municipal de Educação Bira Marques, a abertura do processo de matrícula fortalece o compromisso de Niterói com o direito à inclusão e novas oportunidades de aprendizagem, ampliando o acesso e garantindo que cada estudante tenha a chance de retomar ou dar continuidade aos seus estudos ao longo da vida. “A EJA representa acolhimento, oportunidade e respeito às trajetórias de cada estudante. Nosso compromisso é garantir que jovens, adultos e idosos encontrem na escola um espaço de pertencimento, aprendizado e novas possibilidades de futuro”, destacou o secretário.



O processo correrá em duas etapas, contemplando aqueles que desejam realizar a renovação da matrícula e também quem deseja realizar a matrícula na modalidade.Os estudantes que já fazem parte da EJA na Rede Municipal deverão renovar a matrícula diretamente na unidade escolar, a partir de 19 de janeiro, com atualização de documentos, se necessário. No caso de estudantes menores de 18 anos, a renovação deverá ser realizada pelo responsável legal. Já os novos estudantes deverão efetuar a matrícula presencialmente nas unidades de ensino que oferecem a modalidade, também a partir de 19 de janeiro, respeitando os horários de funcionamento de cada escola.



Documentos

No ato da matrícula, além da ficha de matrícula e formulário socioeconômico devidamente preenchidos e assinados, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:



- Três fotos 3×4;



- cópia e original da carteira de identidade;



- cópia e original do CPF;



- cópia e original do comprovante de residência;



- cópia e original do certificado de reservista, quando for o caso;



- declaração de escolaridade ou protocolo de solicitação (em caso de transferência, o histórico escolar deverá ser apresentado em até 45 dias);



- declaração informando se o estudante possui alguma deficiência identificando-a, nos termos da Portaria FME nº 239/2001;



- Cópia e original do Termo Judicial de Guarda, Termo de Responsabilidade ou Termo de Autorização para matrícula, emitido pelo Conselho Tutelar da região, quando for o caso;



- Comprovante de tipo sanguíneo e RH, nos termos da Lei nº 6683 de 15 de janeiro de 2014;



O edital completo, com todas as normas e procedimentos, está disponível no Diário Oficial do Município deste sábado (17).



Atualmente, a Rede Municipal de Educação de Niterói conta com 10 unidades que oferecem a Educação de Jovens e Adultos, distribuídas por diferentes regiões da cidade, ampliando o acesso à escolarização e fortalecendo a política de inclusão educacional.



Unidades de Educação que oferecem a EJA:



E.M. Altivo César – Rua Doutor Luiz Palmier, 25 – Barreto



E.M. Dom José Pereira Alves – Rua Tenente Osório, 73 – Fonseca



E.M. Doutor Alberto Francisco Torres – Rua Professor Ismael Coutinho, 88 – Centro



E.M. Francisco Portugal Neves – Rua Quatorze, s/n – Piratininga



E.M. Honorina de Carvalho – Rua Professor José Peçanha, s/n – Pendotiba



E.M. João Brazil – Estrada Bento Pestana, s/n – Morro do Castro



E.M. Maestro Heitor Villa-Lobos – Rua Salo Band, s/n – Ilha da Conceição



E.M. Professor Paulo de Almeida Campos – Rua Ator Paulo Gustavo, 106 – Icaraí



E.M. Professora Maria de Lourdes Barbosa Santos – Rua Leite Ribeiro, 120 – Fonseca



UMEI Vale Feliz – Rua Dr. Renato Pereira Machado, 33 – Engenho do Mato