Niterói: a cidade, assim como toda a região metropolitana do Rio, tem sofrido com as altas temperaturas neste verãoDivulgação
Clin muda rotina para proteger garis do calor extremo
Equipes têm roupas para preservar a pele dos profissionais
Férias Escolares também são sinônimo de diversão
Cidade de Niterói realiza atividades com cerca de 700 crianças da rede municipal de educação
Rodrigo Neves recebe ministro da Saúde substituto em visita ao Hospital Oceânico de Niterói
Adriano Massuda conhece unidade, participa do início das ações da carreta do programa Agora Tem Especialistas e formaliza novas parcerias com a Prefeitura
Chef Bruno Marasco apresenta receita autoral em homenagem a Niterói no Rio Gastronomia
Aula gastronômica do chef também será apresentada no domingo, na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí
Ação conjunta interdita clínica de estética clandestina em Niterói
Estabelecimento funcionava sem licença e tinha câmara de bronzeamento artificial ilegal
Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, recebe senador Romário
Rodrigo destacou a atuação do senador no Congresso Nacional, especialmente em projetos voltados à inclusão da pessoa com deficiência
