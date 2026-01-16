Niterói: a cidade, assim como toda a região metropolitana do Rio, tem sofrido com as altas temperaturas neste verão - Divulgação

Publicado 16/01/2026 20:19

Niterói - Eles trabalham no calor e nas madrugadas mais quentes e, mesmo assim, deixam a cidade limpa para manter a Prefeitura de Niterói como destaque nacional em qualidade da limpeza urbana. Para tornar o dia a dia mais leve, a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) alterou as rotinas dos garis para diminuir os efeitos da onda de calor que atinge a cidade neste verão.

Em janeiro, o horário de almoço, quando o sol está mais forte, tem sido estendido por até uma hora e o gerente das equipes tem orientação para oferecer água aos trabalhadores constantemente. Além destas medidas, desde 2025 os garis contam com blusa UV, que protege a pele dos raios de sol, chapéus e protetor solar.

Niterói, assim como toda a região metropolitana do Rio, tem sofrido com as altas temperaturas neste verão. “Além de cuidar da saúde dos trabalhadores, investir no bem-estar tem reflexo na produtividade. Mesmo com o aumento no tempo de descanso na hora do almoço, os roteiros estão sendo cumpridos e o serviço está sendo feito com excelência para continuarmos mantendo o primeiro lugar no Índice de Sustentabilidade e Limpeza Urbana (ISLU), elaborado pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (Selur) em parceria com a consultoria PwC”, garantiu o presidente da empresa, Acílio Borges.

Os principais interessados nestas mudanças na rotina por conta do calor estão aprovando as novidades. A gari Alzileia de Medeiros, que trabalha há 30 anos na Clin, elogiou a iniciativa. “Está realmente muito quente. Em algumas ruas não tem comércio ou escolas, onde podemos beber água. Por isso, esse cuidado com a gente tem sido de grande valia. A proteção contra o sol também melhorou, porque antes só tínhamos roupa de manga curta. Esta blusa nova faz a diferença”, comentou.

O gari Gláucio Nascimento, que trabalha há 18 anos na Clin, também elogiou as medidas. “É um ótimo reforço que estão dando para gente. Estou bastante satisfeito”, explicou Gláucio.

Nos últimos anos, o município ocupou o primeiro lugar no Índice de Sustentabilidade e Limpeza Urbana (ISLU), elaborado pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (Selur) em parceria com a consultoria PwC