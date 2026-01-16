Niterói: Chef Bruno Marasco fará aula gratuita no domingo, em IcaraíDivulgação
Chef Bruno Marasco apresenta receita autoral em homenagem a Niterói no Rio Gastronomia
Aula gastronômica do chef também será apresentada no domingo, na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí
Ação conjunta interdita clínica de estética clandestina em Niterói
Estabelecimento funcionava sem licença e tinha câmara de bronzeamento artificial ilegal
Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, recebe senador Romário
Rodrigo destacou a atuação do senador no Congresso Nacional, especialmente em projetos voltados à inclusão da pessoa com deficiência
Prefeito Rodrigo Neves vistoria obras em região central de Niterói
Arena Niterói e Distrito da Inovação integram conjunto de projetos estratégicos da cidade
Niterói promoveu limpeza da estátua de Arariboia nesta quinta-feira
A ação foi realizada pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), que mobilizou uma equipe especializada
Cidade oferece serviços veterinários gratuitos no Fonseca
Projeto Ação Animal será realizado neste sábado
