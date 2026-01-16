Niterói: Chef Bruno Marasco fará aula gratuita no domingo, em Icaraí - Divulgação

Publicado 16/01/2026 16:41

Niterói - O chef Bruno Marasco, dono do restaurante italiano Antica Trattoria Marasco, será um dos destaques do Rio Gastronomia, evento que acontece nos dias 17 e 18 de janeiro, reunindo grandes nomes da culinária em uma programação aberta ao público.

Em homenagem à cidade de Niterói, o chef ensinará ao público uma receita autoral e cheia de identidade: o “Ravióli de Jurujuba” , que se trata de uma pasta fresca com recheio de frutos do mar acompanhado de um molho especial. A aula gastronômica será apresentada no domingo, dia 18 de janeiro, na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres.

“É uma grande honra participar deste evento e levar um pouco da minha cozinha rústica italiana ao público. Vou apresentar uma releitura do clássico ravióli italiano, reinventado em homenagem à minha amada Niterói. O Ravióli de Jurujuba foi inspirado não apenas pela beleza do lugar, mas por sua história como um bairro tradicionalmente ligado à pesca e ao trabalho no mar. A receita é uma pasta fresca recheada com frutos do mar, acompanhada de um molho delicado e aromático, perfumado com coentro, uma erva pouco usada na Itália, mas muito presente na culinária brasileira, pela qual me apaixonei ao chegar ao país.” disse Bruno

O Rio Gastronomia é um dos maiores eventos do setor no estado e oferece ao público experiências culinárias, aulas-show, degustações e encontros com chefs renomados, reforçando o papel da gastronomia como uma poderosa expressão cultural e criativa. Para Niterói, receber um evento dessa dimensão é especialmente significativo, pois valoriza a cidade como polo gastronômico e cultural, além de promover o encontro de diferentes tradições culinárias, como a brasileira e a italiana, que se complementam por meio de sabores, técnicas e histórias.

Para o chef italiano, as expectativas para o evento são altas, com a expectativa de lotar a Praça de Icaraí. A receita será disponibilizada impressa no dia do evento, junto a distribuição de brindes. O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades.