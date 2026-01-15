Niterói: Ação Animal oferece serviços gratuitos para os pets e acontece no Fonseca - Divulgação

Niterói: Ação Animal oferece serviços gratuitos para os pets e acontece no FonsecaDivulgação

Publicado 15/01/2026 16:22

Niterói - Início do ano também é tempo de cuidar da saúde dos animais de estimação. Neste sábado (17), a Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (Ceda), vai promover, no Fonseca, mais uma edição do projeto Ação Animal. Serão oferecidos diversos serviços gratuitos no Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), como vacinação antirrábica e tratamento de esporotricose, infecção que afeta a pele e é causada por um fungo.

Haverá atendimento das 9h às 13h. Vacinação antirrábica, orientação veterinária e tratamento de esporotricose serão por ordem de chegada. Já a microchipagem é limitada a cem unidades para cães e gatos, com um cadastro por CPF.

O coordenador da Ceda, Marcelo Pereira, explica que o procedimento não oferece risco para os bichinhos. “A aplicação do microchip é gratuita, não tem nenhuma contraindicação e funciona por toda a vida do animal. Do tamanho de um grão de arroz, a gente introduz o dispositivo com uma seringa própria para isso. O animal sente uma pequena pontada como se fosse uma vacina. Cada microchip tem um número único e, por isso, é fácil identificar o tutor caso o animal se perca”, detalha ele.

O projeto Ação Animal é itinerante e já aplicou mais de cinco mil microchips em cães e gatos de Niterói. A microchipagem consiste no armazenamento das informações sobre o tutor responsável, com referência e endereço, o histórico de vacinação do animal, dados sobre nascimento e eventual castração. Para participar da iniciativa, é necessário apresentar os documentos do tutor do animal e comprovante de residência de Niterói, além de estar com o pet no local. O cadastro é feito na hora.

O endereço do Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD) é Travessa Luís de Matos 105, Fonseca.