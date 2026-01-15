Niterói: Desde 2014, as praias da Região Oceânica mantêm percentuais de balneabilidade sempre acima de 95% - Evelen Gouvêa

Niterói: Desde 2014, as praias da Região Oceânica mantêm percentuais de balneabilidade sempre acima de 95%

Publicado 15/01/2026 16:17

Niterói - Os moradores e visitantes de Niterói encontraram condições ainda melhores para banho nas praias da cidade em 2025. Levantamento do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) aponta que 11 das 14 praias do município apresentaram melhora na balneabilidade em relação ao ano anterior, resultado de uma política pública permanente da Prefeitura, baseada em investimentos contínuos em saneamento, fiscalização e sustentabilidade.

A praia do Sossego, que recebeu a Bandeira Azul pelo quinto ano consecutivo, atingiu 100% de balneabilidade em 2025, segundo dados do Inea. As praias de Piratininga, Camboinhas e Itaipu também apresentaram índices próximos de 100%. Eva e Adão alcançaram 80% de condições adequadas para banho. Já Icaraí registrou melhora nos indicadores, passando de 51% para 59%.

Segundo o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, os bons índices de balneabilidade na cidade são resultado de investimentos permanentes em saneamento, fiscalização e controle das fontes de poluição.

“Desde 2014, as praias da Região Oceânica mantêm percentuais de balneabilidade sempre acima de 95%. Isso demonstra constância ao longo de mais de uma década, e não um resultado isolado. Niterói trata 100% do esgoto coletado, lidera o ranking estadual e está entre as dez melhores do país. A cada R$ 1 investido em saneamento, são gerados R$ 4 de economia na saúde, além de garantir mais qualidade de vida, turismo e bem-estar para a população”, explicou Rodrigo Neves.

Recuperação ambiental – A análise do Instituto também destacou a praia de Jurujuba, que apresentou evolução nos resultados, com aumento do percentual de balneabilidade de 23% para 47%. O avanço está relacionado às ações do Programa Enseada Limpa, que vem atuando na resolução de questões de saneamento na região. Comunidades como Salinas e Peixe Galo receberam obras de drenagem e contenção de encostas, preparando o território para a implementação de um modelo de saneamento e reduzindo o descarte irregular de esgoto, o que contribui para a melhoria da qualidade ambiental e da balneabilidade das praias.

Programa Ligado na Rede – Mesmo nos locais onde há rede coletora de esgoto, a Prefeitura de Niterói, em parceria com a Águas de Niterói, atua para garantir que todos os imóveis estejam corretamente conectados ao sistema. Por meio do programa Ligado na Rede, são realizadas ações de fiscalização, orientação e regularização em imóveis que ainda despejam esgoto de forma irregular, com prioridade para as bacias que impactam diretamente as praias de Piratininga e Itaipu.

As intervenções, realizadas especialmente em comunidades, já evitam o lançamento de mais de 12,1 milhões de litros de esgoto por mês nas lagoas, contribuindo para a proteção da balneabilidade das praias. “Hoje, Niterói conta com quase 96% de cobertura da rede de esgoto e tem como meta alcançar 100% até 2028, com investimentos superiores a R$ 300 milhões para garantir a universalização da coleta e do tratamento de esgoto no município”, destacou o secretário municipal Executivo, Felipe Peixoto.

Cidade sustentável – Os avanços na balneabilidade das praias também fazem parte da política ambiental integrada de Niterói. Com 56% do território formado por áreas verdes preservadas, o município protege mananciais, rios e lagoas que influenciam diretamente a qualidade das praias. “A cidade investe em soluções baseadas na natureza, como os jardins filtrantes do Parque Orla Piratininga, que melhoram a qualidade da água sem o uso de produtos químicos, além da recuperação de rios como o Jacaré. Esse conjunto de ações reduz a carga poluente, fortalece a resiliência da cidade e impacta diretamente a qualidade das praias”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco.