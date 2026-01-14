Niterói: evento tem o guiamento de monitores, explicando e orientando sobre a riqueza cultural da trilha e dos patrimônios - Divulgação

Niterói: evento tem o guiamento de monitores, explicando e orientando sobre a riqueza cultural da trilha e dos patrimôniosDivulgação

As inscrições para participar das primeiras edições deste ano do Projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras, podem ser feitas acessando o link Niterói - O mais importante e mais procurado passeio por trilhas da cidade, o Projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras, que atende pessoas com deficiência, já tem uma programação especial até o final do mês de Janeiro. O roteiro organizado pela Prefeitura de Niterói, através da Neltur - Niterói Empresa de Lazer e Turismo, começa pela famosa trilha Caminhos de Darwin, no Engenho do Mato, nesta sexta-feira (16) e termina no dia 30, sexta-feira, numa trilha na Fortaleza de Santa Cruz.Pela primeira vez, os trilheiros e apreciadores da natureza participarão de um passeio com vista panorâmica da Baia da Guanabara e pela histórica Fortaleza de Santa Cruz, com guiamento de monitores, explicando e orientando sobre a riqueza cultural deste patrimônio. O projeto é realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o Clube Niteroiense de Montanhismo.As inscrições para participar das primeiras edições deste ano do Projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras, podem ser feitas acessando o link http://visit.niteroi.br/niteroiecotur

Roteiro completo deste mês de Janeiro

Dia 16 (sexta-feira) – Trilhas Caminho de Darwin, no Engenho do Mato. Ponto de encontro, às 8h, no Parque Rural do Engenho do Mato, Niterói



Dia 17 (Sábado), a trilha subirá a Ilha da Boa Viagem. Ponto de encontro, às 8h, em frente ao CAT (Centro de Atendimento ao Turista), perto da ponte de acesso à Ilha, no bairro de mesmo nome;



Dia 23 (Sexta-feira), trilha do Horto do Fonseca (Alameda São Boaventura, Fonseca), cujo ponto de encontro será no Skate Parque Duda Neves, às 8h;



Dias 24 e 31 (Sábado), trilha Ilha do Pontal, no Cafubá, ponto de encontro no Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis, na área de pouso de parapente, às 8h;



Dia 30 (Sexta-feira), na trilha Fortaleza de Santa Cruz, com ponto de encontro na entrada da Fortaleza de Santa Cruz (Jurujuba), às 9h.





