Niterói - O mais importante e mais procurado passeio por trilhas da cidade, o Projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras, que atende pessoas com deficiência, já tem uma programação especial até o final do mês de Janeiro. O roteiro organizado pela Prefeitura de Niterói, através da Neltur - Niterói Empresa de Lazer e Turismo, começa pela famosa trilha Caminhos de Darwin, no Engenho do Mato, nesta sexta-feira (16) e termina no dia 30, sexta-feira, numa trilha na Fortaleza de Santa Cruz.
Pela primeira vez, os trilheiros e apreciadores da natureza participarão de um passeio com vista panorâmica da Baia da Guanabara e pela histórica Fortaleza de Santa Cruz, com guiamento de monitores, explicando e orientando sobre a riqueza cultural deste patrimônio. O projeto é realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o Clube Niteroiense de Montanhismo.
