Niterói: Ação fez parte das campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo - Divulgação

Niterói: Ação fez parte das campanhas Janeiro Branco e Janeiro RoxoDivulgação

Publicado 14/01/2026 17:20

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) promoveu uma roda de conversa com funcionários como parte das campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo. A iniciativa teve como foco a prevenção da hanseníase e a promoção da saúde mental e emocional no ambiente de trabalho.

O objetivo do encontro foi levar informações aos colaboradores sobre prevenção, diagnóstico precoce e quebra de estigmas relacionados às doenças, além de incentivar o cuidado com a saúde mental. Os encontros para abordar os temas passaram a integrar a programação mensal de ações voltadas à promoção da saúde dos trabalhadores. A atividade foi conduzida com base na metodologia da Medicina de Família.

A roda de conversa acontece uma vez por mês na sede da Companhia e é fruto de uma parceria entre a Clin e a Leve Saúde, empresa de assistência médica oferecida aos funcionários. As médicas Mariana Giusti e Camila Amorim participaram do encontro, contribuindo com orientações técnicas e esclarecendo dúvidas.

“O tratamento é eficaz e tem cura. Por isso, procurar um médico o mais rapidamente possível é o melhor a ser feito. Algumas pessoas acabam negligenciando a doença por se tratar de um problema de pele e tentam se tratar sozinhas. Quando o atendimento é buscado no início, tudo se resolve mais rapidamente”, afirmou Camila Amorim, médica do trabalho da Clin, sobre a hanseníase.

Segundo Mariana Giusti, médica da Leve Saúde, a proposta também é promover o cuidado com a saúde mental antes que os quadros se agravem. “Não é necessário ter um diagnóstico para participar. A iniciativa oferece um espaço de escuta e troca, onde o trabalhador pode falar sobre o que está vivendo e se sentir acolhido, ajudando a reduzir o preconceito que ainda cerca o tema”, explicou.

No Brasil, o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase é celebrado no último domingo de janeiro. O mês também marca a campanha Janeiro Roxo, que reforça a importância da detecção precoce da doença, que tem cura e tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A data busca ainda combater o preconceito e ampliar o acesso ao diagnóstico.

Para Francisco Carlos Gomes, do SOMA (Serviço de Manutenção e Operação do Aterro do Morro do Céu), a iniciativa teve um impacto pessoal. “Gostei da conversa. Essa doença tem cura. Eu mesmo fui curado depois de seguir o tratamento corretamente. O melhor que posso fazer é compartilhar essa experiência com meus colegas. Agradeço à Clin pela oportunidade de aprender mais a cada dia”, disse.

A ação também integrou a campanha Janeiro Branco, instituída por lei em 2023, que tem como objetivo incentivar o cuidado com a saúde mental e emocional no início do ano. A proposta é estimular o diálogo, combater estigmas e reforçar a importância da busca por apoio.