Niterói: operação da Nittrans contra as motos barulhentas aconteceu no Fonseca - Rodrigo Kastrup

Publicado 14/01/2026 11:50

Niterói - A Prefeitura realizou, nesta terça-feira (13), uma ação integrada de fiscalização contra motos com escapamento irregular e outras infrações de trânsito, no bairro do Fonseca. A operação aconteceu na Rua Desembargador Lima Castro, entre 16h e 18h, com o objetivo de reduzir o barulho excessivo.

A ação foi coordenada pela NitTrans, com participação da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal, 12º Batalhão da Polícia Militar, Proeis e Segurança Presente.

Ao todo, 113 motociclistas foram abordados. Desses, 17 foram autuados por infrações diversas, incluindo falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), habilitação vencida, licenciamento vencido, ausência de equipamento obrigatório, mau estado de conservação, adulteração do cano de descarga e tentativa de evasão.

Como resultado das irregularidades encontradas, cinco motocicletas foram recolhidas para o depósito, sendo uma delas por adulteração do escapamento, prática que aumenta o ruído e prejudica a qualidade de vida da população.

O presidente da NitTrans, Nelson Godá, destacou que a fiscalização já começou forte em 2026.

“A cidade inicia o ano com esse tipo de ação integrada. Ao longo dos próximos meses haverá muitas outras operações para coibir irregularidades e garantir mais ordem e segurança no trânsito”, afirmou Nelson Godá.

As ações de fiscalização fazem parte do trabalho permanente da Prefeitura e da NitTrans para coibir irregularidades, aumentar a segurança viária e reduzir transtornos causados por veículos fora dos padrões legais.