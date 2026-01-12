Niterói: lançamento será realizado em formato de coquetel cultural, com leitura de trechos da obra, sessão de autógrafos e um brinde simbólicoDivulgação
Lançamento de livro movimenta agenda cultural de Niterói
Obra da escritora Luciane Nascimento será apresentada no Quintal Centro Cultural
Caminhada na Orla de Icaraí marca os 75 anos do Huap
Evento faz parte da programação de aniversário com várias atividades durante a semana
Centro Ecocultural Sueli Pontes recebe bloco Céu na Terra e outras atrações
Já é carnaval em Niterói e Região Oceânica realiza Programação de Verão
Niterói promove atividades gratuitas nas férias da criançada
Serão quase 1.200 vagas para crianças e jovens de diversas regiões da cidade. Cerca de 700 alunos da rede municipal também terão programação especial com o Tô de Férias na Escola
Operação Verão apreende mercadorias não autorizadas e combate estacionamento irregular
Prefeitura fez ação específica em Itaipu e Camboinhas para coibir a atuação de guardadores não cadastrados
Cubango anuncia Polliany Cruz e Andressa Honorato como Musas da Comunidade
Polliany disse que ainda jovem, durante um ensaio na Amaral, começou a admirar a beleza, a força e a energia das passistas da escola
