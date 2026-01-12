Niterói: lançamento será realizado em formato de coquetel cultural, com leitura de trechos da obra, sessão de autógrafos e um brinde simbólico - Divulgação

Publicado 12/01/2026 13:54

Niterói - A escritora Luciane Nascimento lança, no dia 24/01 às 19h, o livro 'Flor em Pé, palavras que nascem nos silêncios’ no Quintal Centro Cultural, em Niterói. A obra, publicada pela editora Letras e Versos, reúne contos em prosa poética que exploram temas como silêncio, delicadeza, coragem e escuta sensível do cotidiano.

O lançamento será realizado em formato de coquetel cultural, com leitura de trechos da obra, sessão de autógrafos e um brinde simbólico com o público. Inspirado na imagem da flor de lótus, símbolo de força e permanência, 'Flor em Pé, palavras que nascem nos silêncios’ propõe uma pausa em meio à pressa do dia a dia, convidando o leitor à contemplação e à reflexão.

Luciane nasceu em São Paulo mas adotou Niterói como sua cidade. Tem 57 anos, se formou em Pedagogia, Letras e tem pós graduação em tradução. É autora de outro livro, ‘Hortênsia e Outros Contos’, pela mesma editora.

O lançamento tem classificação etária livre, o livro custa R$ 35 e o Quintal Centro Cultural fica na Rua Américo Oberlaender, 580 em Santa Rosa.