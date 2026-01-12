Niterói: animação vai tomar conta dos Espaços Nova Geração (ENGs) do Fonseca e Cantagalo - Divulgação

Publicado 12/01/2026 13:19





Niterói – Entreter crianças nas férias pode ser uma missão complicada para as famílias. Em diversas regiões da cidade, a Prefeitura de Niterói vai promover colônias de férias gratuitas. As atividades também acontecem em algumas escolas da rede municipal. A maioria está com vagas disponíveis e com inscrições que ainda vão iniciar. O objetivo é proporcionar momentos divertidos, com brincadeiras variadas e atividades recreativas.

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), em Jurujuba, vai abrir 150 vagas para crianças entre 4 e 12 anos. As atividades acontecem entre os dias 19 e 29 de janeiro, sempre de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h. Serão diversas atividades, oficinas e brincadeiras, com direito à ida à praia e banho de mangueira. As senhas para as inscrições serão distribuídas na segunda-feira, dia 12, às 19h. Cada senha vale uma vaga para a colônia e podem ser retiradas até duas senhas por adulto.

Na Zona Norte, as atividades no Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC) misturam recreação com atividades esportivas. Serão 200 vagas destinadas aos jovens atendidos pelo projeto. A programação acontece entre os dias 19 e 23 de janeiro. Na semana seguinte, de 26 a 30 de janeiro, o Pesc Itinerante vai abrir oportunidades para todos os interessados. As atividades acontecerão na Praia de Icaraí, com 100 vagas. As inscrições estarão disponíveis no Instagram @parqueesportivocaramujo.

O público jovem também ganha espaço nas atividades das Plataformas Digitais. A temática deste ano será "PUDs na Copa 2026 – Onde a inovação entra em jogo" e propõe uma semana de atividades educativas, recreativas e colaborativas, em um ambiente seguro, estruturado e orientado por práticas pedagógicas inovadoras. A proposta é aproximar crianças e adolescentes das tecnologias que transformam o futebol e o esporte contemporâneo, por meio de experiências criativas e interativas.

Serão 80 vagas na PUD do Viradouro, 80 na da Engenhoca e mais 60 em Santa Bárbara. As atividades acontecem entre os dias 19 e 23 de janeiro, com exceção da unidade de Santa Bárbara, que será de 26 a 30 de janeiro, e incluem crianças na faixa dos 6 aos 13 anos (de acordo com a atividade proposta). As inscrições podem ser feitas pelo site: https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br/. Além disso, os espaços ficam com vagas abertas para cursos e oficinas gratuitas durante todo o ano. Informações no site www.plataformadigital.niteroi.br

Na Região Oceânica, o Núcleo Avançado de Sustentabilidade, Cultura e Esporte (Nasce-Tibau) vai oferecer 160 vagas. A programação acontece de 19 a 23 e de 26 a 30 de janeiro, com atividades culturais e esportivas com foco na sustentabilidade para todas as idades. Entre elas: futebol, vôlei, percussão e trilha. O objetivo é a valorização da cultura local e o desenvolvimento sustentável de comunidades da região. Os interessados devem fazer o cadastro pelo WhatsApp (21) 98775-5721, das 9h às 17h, ou presencialmente no Núcleo.



A animação também vai tomar conta dos Espaços Nova Geração (ENGs) do Fonseca e Cantagalo, entre os dias 12 e 16 de janeiro. As atividades são destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A iniciativa tem como objetivo proporcionar momentos de recreação, aprendizado e convivência para crianças e adolescentes da região, com uma programação diversificada que inclui esportes, danças, jogos e artes, além de oferecer almoço e lanche no local. As inscrições podem ser realizadas na secretaria de cada sede.



O Centro Social Urbano, da Ilha da Conceição, também vai promover atividades gratuitas para crianças, entre os dias 19 e 24, das 12h às 17h. A programação é voltada para crianças e jovens de 6 a 17 anos e inclui atividades esportivas, culturais e lúdicas. Haverá almoço e lanche da tarde. O CSU é um espaço comunitário fundamental que oferece atividades gratuitas de educação, cultura e esporte para todas as idades, visando à inclusão social. As inscrições serão divulgadas na rede social do espaço (@csu.ilha).



A Praia de Icaraí recebe o Programa Niterói Inclusivo, da Coordenadoria de Acessibilidade, todas as quartas e sextas-feiras de janeiro. A programação, que acontece das 15h às 19h, inclui jogos, brincadeiras recreativas e lanche. Não é necessário fazer inscrição prévia: basta chegar ao local, fazer um cadastro rápido e participar.



Tô de Férias na Escola – Para os alunos da rede municipal, a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME) realizam o “Tô de Férias na Escola”. A programação conta com oficinas, passeios, além de atrações culturais, recreativas e artísticas. Além de inserir as crianças e jovens no mundo da cultura, o programa garante a segurança alimentar dos estudantes, com café da manhã e almoço incluídos diariamente. Serão cerca de 700 crianças, de 14 unidades da rede municipal de educação.



Serviço:

Atividades gratuitas – Colônia de férias



Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) - 150 vagas para crianças entre 4 e 12 anos

Data: 19 a 29 de janeiro de 2026 (13h às 17h)

Inscrições: distribuição de senhas na segunda-feira, dia 12, às 19h. Cada senha vale uma vaga para a colônia e podem ser retiradas até duas senhas por adulto.

Endereço: Av. Carlos Ermelindo Marins, 34, em Jurujuba



Parque Esportivo e Social do Caramujo – 300 vagas

Data: 19 a 23 de janeiro de 2026 (interna – 200 vagas) e 26 a 30 de janeiro (externa na Praia de Icaraí e aberta ao público – 100 vagas)

Inscrições: @parqueesportivocaramujo

Endereço: Rua do Alto, 130 – Caramujo.



Plataformas Urbanas Digitais - PUDs



PUD ENGENHOCA - 80 vagas

Data: 19 a 23 de janeiro de 2026

Crianças de 6 a 9 anos — período da manhã (9h às 12h)

Crianças de 10 a 12 anos — período da tarde (14h às 17h)

Inscrições: online pelo site: https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br/

Informações: WhatsApp (21) 96983-0351

Local: Praça José Vicente Sobrinho, s/n, Engenhoca.



PUD VIRADOURO - 80 vagas

Data: 19 a 23 de janeiro de 2026

Crianças de 6 a 9 anos — período da manhã (9h às 12h)

Crianças de 10 a 12 anos — período da tarde (14h às 17h)

Inscrições: online pelo site: https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br/

Local: Nossa Sr. das Graças, 474, Viradouro-Santa Rosa (Em frente ao Campo do Viradouro).



PUD SANTA BÁRBARA - 60 vagas

Data: 26 a 30 de janeiro de 2026

Crianças de 6 a 9 anos — período da manhã

Crianças de 10 a 13 anos — período da tarde

Inscrições: online pelo site: https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br/

Local: R. Hélio Mattos, 599 – Santa Bárbara.



Núcleo Avançado de Sustentabilidade, Cultura e Esporte (Nasce-Tibau) – 160 vagas no total

Data: 19 a 23 e 26 a 30 de janeiro de 2026

Horário: das 8h30 às 12h

Inscrições: a partir de segunda-feira (05), pelo WhatsApp (21) 98775-5721, das 9h às 17h, ou presencialmente no projeto

Local: Ilha do Tibau – Piratininga



Espaços Nova Geração (ENGs)



ENG FONSECA - 160 vagas para crianças entre 6 e 17 anos

Data: 12 a 16 de janeiro de 2026

Crianças de 6 a 12 anos — período da manhã (80 vagas)

Crianças de 13 a 17 anos — período da tarde (80 vagas)

Horário: 9h às 12h / 13h às 16h30

Inscrições: na secretaria da unidade

ENG Fonseca: CIEP Anísio Teixeira - Tv. Luís de Matos, 16



ENG CANTAGALO - 200 vagas para crianças entre 6 e 17 anos

Data: 19 a 30 de janeiro de 2026

Crianças de 6 a 11 anos — período da manhã (100 vagas)

Crianças de 12 a 17 anos — período da tarde (100 vagas)

Horário: 9h às 12h / 13h às 16h

Inscrições: 13 a 16 de janeiro - na secretaria da unidade (de 10h às 17h)

ENG Cantagalo: CIEP Municipal Esther Botelho - Estr. Francisco da Cruz Nunes, 339



Centro Social Urbano

Data: 19 a 24 de janeiro de 2026

Horário: 12h às 17h

Crianças de 6 a 17 anos — de 12h às 17h (100 vagas)

Inscrições: @csu.ilha

Endereço: Rua Jornalista Sardo Filho, s/n — Ilha da Conceição



Colônia de Férias Inclusiva

Data: quartas e sextas-feiras de janeiro

Horário: 15h às 19h

Crianças e adolescentes até 16 anos

Inscrições: Não é necessário fazer inscrição prévia. O cadastro é realizado no próprio dia e local das atividades.

Endereço: Praia de Icaraí — em frente à Reitoria da UFF