Niterói: 17 motociclistas foram autuados por diversas irregularidades como pilotar sem habilitação e com escapamento adulterado - Divulgação

Niterói: 17 motociclistas foram autuados por diversas irregularidades como pilotar sem habilitação e com escapamento adulteradoDivulgação

Publicado 12/01/2026 08:33

Niterói – A Prefeitura realizou, nesta sexta-feira (09), a primeira ação integrada de fiscalização contra motos barulhentas de 2026. A operação aconteceu na Rua Martins Torres, em Santa Rosa. Além da NitTrans (Niterói Trânsito), participaram da fiscalização a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a Guarda Municipal, o 12º Batalhão da Polícia Militar, o Proeis e o Segurança Presente. O objetivo da ação foi coibir irregularidades e reduzir o excesso de ruído causado por escapamentos adulterados.

No período entre 15h e 17h, foram abordados 43 motociclistas. Dezessete receberam autuações por diferentes irregularidades como, por exemplo, pilotar sem habilitação. Três motocicletas foram removidas para o depósito por adulteração do cano de descarga. Um motociclista foi liberado após trocar o escapamento adulterado pelo padrão original.

“Iniciamos o ano com essa ação importante, coibindo e penalizando os condutores que tiram o sossego da nossa população. Niterói é uma cidade que tem qualidade de vida para os moradores e dessa forma podemos contribuir ainda mais para que continue assim. Vamos seguir com muito mais, em breve”, afirmou o presidente da Nittrans, Nelson Godá.

As operações são itinerantes e vêm sendo realizadas em diversos bairros. A adulteração do escapamento é infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro e também pode ser enquadrada pela Lei Municipal 3.661/2021, que permite ao município agir diante de excesso de ruído. A penalidade inclui multa de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na carteira.