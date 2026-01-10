Niterói: ação reforça o compromisso das PUDs com a inclusão sociodigital, promovendo o uso consciente e criativo da tecnologiaDivulgação
A iniciativa visa integrar educação, tecnologia, esporte e cultura digital, proporcionando uma experiência imersiva e educativa inspirada no maior evento do futebol mundial. O objetivo é aproximar as crianças das tecnologias que transformam o esporte contemporâneo, em um ambiente seguro, estruturado e com orientação pedagógica inovadora.
Durante a semana, os participantes serão divididos em equipes representando países e vão desenvolver atividades criativas como a criação de escudos, bandeiras e mascotes. A programação ainda inclui oficinas práticas de animação digital, design, estamparia, produção audiovisual, desenvolvimento de games e análise de métricas esportivas. O ponto alto será um mini torneio que integrará habilidades digitais e esportivas, incentivando o trabalho em equipe, a cooperação e o protagonismo infantil.
“As Plataformas Urbanas Digitais são espaços de oportunidade e transformação social. Com a Colônia de Férias “PUDs na Copa 2026”, mostramos que a tecnologia pode ser uma ferramenta de inclusão, aprendizado e criatividade desde a infância. Ao unir esporte, cultura digital e educação, oferecemos uma experiência que fortalece vínculos, estimula o protagonismo das crianças e prepara nossos jovens para o futuro”, destaca Juliana Benício, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói.
A ação reforça o compromisso das PUDs com a inclusão sociodigital, promovendo o uso consciente e criativo da tecnologia, além de fortalecer a integração com a comunidade e famílias, incentivando valores como respeito, colaboração e cidadania.
Inscrições e Informações:
As inscrições serão realizadas exclusivamente online, a partir do dia 12 de janeiro, através do site: https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br. As vagas são limitadas.
Programação por Polo:
PUD ENGENHOCA
· Data: 19 a 23/01/2026
· Local: Praça José Vicente Sobrinho, s/n, Engenhoca.
· Vagas: 80 no total.
· Público: Crianças de 6 a 9 anos (período da manhã, 9h às 12h) | Crianças de 10 a 12 anos (período da tarde, 14h às 17h).
· Informações: WhatsApp (21) 96983-0351
PUD VIRADOURO
· Data: 19 a 23/01/2026
· Local: Rua Nossa Senhora das Graças, 474, Viradouro (em frente ao Campo do Viradouro).
· Vagas: 80 no total.
· Público: Crianças de 6 a 9 anos (manhã, 9h às 12h) | Crianças de 10 a 12 anos (tarde, 14h às 17h).
· Informações: WhatsApp (21) 97876-5385
PUD SANTA BÁRBARA
· Data: 19 a 23/01/2026
· Local: Rua Hélio Mattos, 599, Santa Bárbara.
· Vagas: 100 no total.
· Público: Crianças de 6 a 9 anos (manhã, 9h às 12h) | Crianças de 10 a 12 anos (tarde, 14h às 17h).
· Informações: Site oficial das PUDs.
Site oficial para inscrições e mais informações: www.plataformadigital.niteroi.br
