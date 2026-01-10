Niterói: ação reforça o compromisso das PUDs com a inclusão sociodigital, promovendo o uso consciente e criativo da tecnologia - Divulgação

Niterói: ação reforça o compromisso das PUDs com a inclusão sociodigital, promovendo o uso consciente e criativo da tecnologiaDivulgação

Publicado 10/01/2026 10:00





A iniciativa visa integrar educação, tecnologia, esporte e cultura digital, proporcionando uma experiência imersiva e educativa inspirada no maior evento do futebol mundial. O objetivo é aproximar as crianças das tecnologias que transformam o esporte contemporâneo, em um ambiente seguro, estruturado e com orientação pedagógica inovadora.



Durante a semana, os participantes serão divididos em equipes representando países e vão desenvolver atividades criativas como a criação de escudos, bandeiras e mascotes. A programação ainda inclui oficinas práticas de animação digital, design, estamparia, produção audiovisual, desenvolvimento de games e análise de métricas esportivas. O ponto alto será um mini torneio que integrará habilidades digitais e esportivas, incentivando o trabalho em equipe, a cooperação e o protagonismo infantil.



“As Plataformas Urbanas Digitais são espaços de oportunidade e transformação social. Com a Colônia de Férias “PUDs na Copa 2026”, mostramos que a tecnologia pode ser uma ferramenta de inclusão, aprendizado e criatividade desde a infância. Ao unir esporte, cultura digital e educação, oferecemos uma experiência que fortalece vínculos, estimula o protagonismo das crianças e prepara nossos jovens para o futuro”, destaca Juliana Benício, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói.



A ação reforça o compromisso das PUDs com a inclusão sociodigital, promovendo o uso consciente e criativo da tecnologia, além de fortalecer a integração com a comunidade e famílias, incentivando valores como respeito, colaboração e cidadania.



Inscrições e Informações:



As inscrições serão realizadas exclusivamente online, a partir do dia 12 de janeiro, através do site:





Programação por Polo:





PUD ENGENHOCA



· Data: 19 a 23/01/2026

· Local: Praça José Vicente Sobrinho, s/n, Engenhoca.

· Vagas: 80 no total.

· Público: Crianças de 6 a 9 anos (período da manhã, 9h às 12h) | Crianças de 10 a 12 anos (período da tarde, 14h às 17h).

· Informações: WhatsApp (21) 96983-0351



PUD VIRADOURO



· Data: 19 a 23/01/2026

· Local: Rua Nossa Senhora das Graças, 474, Viradouro (em frente ao Campo do Viradouro).

· Vagas: 80 no total.

· Público: Crianças de 6 a 9 anos (manhã, 9h às 12h) | Crianças de 10 a 12 anos (tarde, 14h às 17h).

· Informações: WhatsApp (21) 97876-5385



PUD SANTA BÁRBARA



· Data: 19 a 23/01/2026

· Local: Rua Hélio Mattos, 599, Santa Bárbara.

· Vagas: 100 no total.

· Público: Crianças de 6 a 9 anos (manhã, 9h às 12h) | Crianças de 10 a 12 anos (tarde, 14h às 17h).

· Informações: Site oficial das PUDs.



Site oficial para inscrições e mais informações: Niterói – A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (SMICT), oferece 260 vagas gratuitas para uma colônia de férias temática nas Plataformas Urbanas Digitais (PUDs). Com o tema “PUDs na Copa 2026 – Onde a tecnologia entra em jogo”, a programação especial acontece de 19 a 23 de janeiro, nas unidades da Engenhoca, Santa Bárbara e Viradouro.A iniciativa visa integrar educação, tecnologia, esporte e cultura digital, proporcionando uma experiência imersiva e educativa inspirada no maior evento do futebol mundial. O objetivo é aproximar as crianças das tecnologias que transformam o esporte contemporâneo, em um ambiente seguro, estruturado e com orientação pedagógica inovadora.Durante a semana, os participantes serão divididos em equipes representando países e vão desenvolver atividades criativas como a criação de escudos, bandeiras e mascotes. A programação ainda inclui oficinas práticas de animação digital, design, estamparia, produção audiovisual, desenvolvimento de games e análise de métricas esportivas. O ponto alto será um mini torneio que integrará habilidades digitais e esportivas, incentivando o trabalho em equipe, a cooperação e o protagonismo infantil.“As Plataformas Urbanas Digitais são espaços de oportunidade e transformação social. Com a Colônia de Férias “PUDs na Copa 2026”, mostramos que a tecnologia pode ser uma ferramenta de inclusão, aprendizado e criatividade desde a infância. Ao unir esporte, cultura digital e educação, oferecemos uma experiência que fortalece vínculos, estimula o protagonismo das crianças e prepara nossos jovens para o futuro”, destaca Juliana Benício, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói.A ação reforça o compromisso das PUDs com a inclusão sociodigital, promovendo o uso consciente e criativo da tecnologia, além de fortalecer a integração com a comunidade e famílias, incentivando valores como respeito, colaboração e cidadania.Inscrições e Informações:As inscrições serão realizadas exclusivamente online, a partir do dia 12 de janeiro, através do site: https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br . As vagas são limitadas.PUD ENGENHOCA· Data: 19 a 23/01/2026· Local: Praça José Vicente Sobrinho, s/n, Engenhoca.· Vagas: 80 no total.· Público: Crianças de 6 a 9 anos (período da manhã, 9h às 12h) | Crianças de 10 a 12 anos (período da tarde, 14h às 17h).· Informações: WhatsApp (21) 96983-0351PUD VIRADOURO· Data: 19 a 23/01/2026· Local: Rua Nossa Senhora das Graças, 474, Viradouro (em frente ao Campo do Viradouro).· Vagas: 80 no total.· Público: Crianças de 6 a 9 anos (manhã, 9h às 12h) | Crianças de 10 a 12 anos (tarde, 14h às 17h).· Informações: WhatsApp (21) 97876-5385PUD SANTA BÁRBARA· Data: 19 a 23/01/2026· Local: Rua Hélio Mattos, 599, Santa Bárbara.· Vagas: 100 no total.· Público: Crianças de 6 a 9 anos (manhã, 9h às 12h) | Crianças de 10 a 12 anos (tarde, 14h às 17h).· Informações: Site oficial das PUDs.Site oficial para inscrições e mais informações: www.plataformadigital.niteroi.br



