Marcos Hasselmann: artista aproveitou o aniversário para anunciar o novo projeto musicalReprodução

Publicado 09/01/2026 16:29 | Atualizado 09/01/2026 17:27

Niterói - Vocais poderosos, grooves pesados e muita modernidade, mas sem perder a influência da tradição. Assim é repertório do novo show do cantor niteroiense Marcos Hassellmann, que apresenta repertório inspirado em Neo Soul – um subgênero do Rhythm and Blues que mistura Soul Music, Jazz, Hip Hop e elementos eletrônicos. Influências de Erykah Badu, D'Angelo, Lauryn Hill e Jill Scott são verdadeiras referências do estilo, que vem conquistando plateias mundo afora.



O Neo Soul valoriza emoção, identidade e groove. Surgiu nos anos 1990, principalmente nos Estados Unidos, como uma evolução da soul music clássica (anos 60 e 70), misturando elementos modernos cheios de feeling a sons mais orgânicos (baixo, bateria, teclados e guitarras). Com vocais emocionais e naturais, prioriza repertórios com letras profundas sobre amor, identidade, espiritualidade e vida. O show é uma verdadeira viagem musical, uma experiência única que une elegância e versatilidade vocal.

Marcos Hasselmann mergulha em um repertório sofisticado e envolvente, transitando entre os clássicos da bossa nova de Tom Jobim; os sucessos intensos de Amy Winehouse, Ray Charles, Tina Turner e Joe Cocker; além dos hits vibrantes de Tom Jones e, claro, as eternas canções de Frank Sinatra. Após oito anos dedicados aos aclamados projetos “All of Me” e “Tributo a Frank Sinatra”, Hasselmann apresenta em 2026 um espetáculo totalmente novo e atual.



SOBRE O ARTISTA



Quando um artista canta com o coração, e não somente com a voz, costumamos enxergar um diferencial nele. É o caso de Marcos Hasselmann – o “último crooner do Rio de Janeiro”, conforme lhe disse o amigo e músico João Braga.



Marcos tem estilo único e representa o verdadeiro artista – aquele que não é forjado com métodos apenas de marketing e mercado. É um artista puro e genuíno, que vem demonstrando seu interesse pela música como ouvinte desde pequeno. quando já cantava em casa e eventos nas escolas, desde os 11 anos.



Após muito cantar em Niterói, uma entrevista com Jô Soares mudou sua vida, em 2008. “Bira e Osmar me convidaram para trabalhar junto com eles e finalmente me mudei pra SP, em 2012”, explicou ele – que considera o começo profissional de sua carreira naquele ano.



Quando começou se deu conta que o Bira era seu anjo da guarda. “Ele dizia que eu sou o melhor cantor do Brasil. Ele mudou o rumo da minha história, me apresentou para todo mundo, me mostrou a vida de cantor e do músico raiz. Tudo aquilo foi muito rico para mim, tenho muito a agradecê-lo, para sempre”, sinaliza Hasselmann. “Bira me ensinou que o sucesso não deve subir à cabeça. Meu palco é a minha sala de estar, lá estou me divertindo, recebendo as pessoas. Meu palco é uma festa, existe uma troca energética com o público”, contou ele.



ANIVERSÁRIO SURPRESA

Na última quinta-feira (08), um encontro surpresa na Villa H (Estrada Fróes, Icaraí) celebrou a nova idade do artista. Uma roda de samba foi conduzida pelos mestres Monica Mac e Hernani Valente animou quem esteve por lá. Os amigos também degustaram uma excelente fornada de pizzas artesanais, vinhos e salgadinhos -- além da torta, na hora dos parabéns. Paulinho Rezende, um dos maiores compositores de samba do Brasil, esteve por lá e cantou seus sucessos ao lado de Marcos, Monica e Hernani.