Marcos Hasselmann: artista aproveitou o aniversário para anunciar o novo projeto musicalReprodução
O Neo Soul valoriza emoção, identidade e groove. Surgiu nos anos 1990, principalmente nos Estados Unidos, como uma evolução da soul music clássica (anos 60 e 70), misturando elementos modernos cheios de feeling a sons mais orgânicos (baixo, bateria, teclados e guitarras). Com vocais emocionais e naturais, prioriza repertórios com letras profundas sobre amor, identidade, espiritualidade e vida. O show é uma verdadeira viagem musical, uma experiência única que une elegância e versatilidade vocal.
SOBRE O ARTISTA
Quando um artista canta com o coração, e não somente com a voz, costumamos enxergar um diferencial nele. É o caso de Marcos Hasselmann – o “último crooner do Rio de Janeiro”, conforme lhe disse o amigo e músico João Braga.
Marcos tem estilo único e representa o verdadeiro artista – aquele que não é forjado com métodos apenas de marketing e mercado. É um artista puro e genuíno, que vem demonstrando seu interesse pela música como ouvinte desde pequeno. quando já cantava em casa e eventos nas escolas, desde os 11 anos.
Após muito cantar em Niterói, uma entrevista com Jô Soares mudou sua vida, em 2008. “Bira e Osmar me convidaram para trabalhar junto com eles e finalmente me mudei pra SP, em 2012”, explicou ele – que considera o começo profissional de sua carreira naquele ano.
Quando começou se deu conta que o Bira era seu anjo da guarda. “Ele dizia que eu sou o melhor cantor do Brasil. Ele mudou o rumo da minha história, me apresentou para todo mundo, me mostrou a vida de cantor e do músico raiz. Tudo aquilo foi muito rico para mim, tenho muito a agradecê-lo, para sempre”, sinaliza Hasselmann. “Bira me ensinou que o sucesso não deve subir à cabeça. Meu palco é a minha sala de estar, lá estou me divertindo, recebendo as pessoas. Meu palco é uma festa, existe uma troca energética com o público”, contou ele.
ANIVERSÁRIO SURPRESA
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.