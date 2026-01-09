Niterói: além do lançamento dos sambas-enredo, o Samba Fest contará com outras apresentações especiais - Bruno Eduardo Alves

Publicado 09/01/2026 15:48

Niterói - A cidade de Niterói se prepara para o Carnaval 2026 com muito samba e também formação, com a realização da 1ª edição do Samba Fest, neste sábado (10), às 17 horas, na quadra da Unidos do Viradouro.

O evento marca o lançamento oficial dos sambas-enredo das escolas de samba da cidade. A entrada será solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social das comunidades da cidade, unindo cultura e ação social. A atividade é uma realização da Secretaria de Participação Social em parceria com a Secretaria das Culturas, da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), da Liga das Escolas de Samba de Niterói (LESNIT) e d’A Oliveira Produções e Eventos. A iniciativa reforça o compromisso do município com a valorização do samba, reconhecido como patrimônio cultural e ferramenta de transformação social.



Além do lançamento dos sambas-enredo, o Samba Fest contará com apresentações especiais, como o projeto Samba da Mulher, valorizando o protagonismo feminino no samba; a Oficina Formativa Aula de Samba, ministrada por Juliana Rangel e Felipe Soares da Acadêmicos do Cubango; o workshop de mestre-sala e porta-bandeira com Julinho e Ruth da Unidos do Viradouro e Cintya Santos da Estação Primeira de Mangueira; um aulão de bateria com o mestre Odilon e o grupo dos 20 de Ouro; e um show com intérpretes do samba das agremiações dos grupos especial, ouro, prata e avaliação de Niterói.



Serviço:



Data: 10 de janeiro de 2026 (sábado)

Local: Quadra da Unidos do Viradouro

Endereço: Rua do Contorno, 16 – Barreto – Niterói

Abertura dos portões: 17h

Entrada solidária: 1kg de alimento não perecível