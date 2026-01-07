Niterói: recipientes específicos foram utilizados pela primeira vez na passagem de ano - Divulgação

Publicado 07/01/2026 15:42

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) disponibilizou para a festa de Réveillon recipientes específicos destinados à coleta seletiva, que recolheram 3,25 toneladas de recicláveis durante a passagem de ano. Deste total, foram coletados 60% de vidros e 40% de outros materiais recicláveis. Esta foi a primeira vez que a Clin disponibilizou estes equipamentos durante o Réveillon em Niterói.

De acordo com a equipe de sustentabilidade da Clin, 18 recipientes destinados à coleta seletiva foram colocados na Praia de Icaraí, da manhã do dia 31 de dezembro até o dia 1º de janeiro. Deste total, 9 eram os cicleas, equipamentos laranjas específicos para o descarte de vidro, e os outros nove eram azuis, destinados aos demais recicláveis.

“A iniciativa da Clin de colocar contêineres específicos para o descarte de coleta seletiva foi muito importante. O retorno foi bom e acreditamos que pode se tornar um hábito, com a população participando cada vez mais. A empresa tem como objetivo estimular a conscientização de todos sobre o descarte responsável dos resíduos”, destacou o presidente da Clin, Acílio Borges.

Após a festa de Réveillon, a empresa realizou uma grande operação de limpeza nas praias e vias públicas da cidade, recolhendo cerca de 55 toneladas de resíduos. A previsão inicial era de concluir os serviços às 11h do dia primeiro. No entanto, às 9h, as praias estavam completamente limpas em Niterói.

Os garis iniciaram os trabalhos às 5h30 e somente na Praia de Icaraí, onde ocorreram os shows promovidos pela Prefeitura de Niterói, foram retiradas aproximadamente 30 toneladas de resíduos.

O volume total de resíduos recolhidos neste Réveillon foi menor em comparação a anos anteriores. O dado indica um resultado positivo das campanhas de conscientização realizadas ao longo de 2025 e reflete uma postura mais sustentável por parte da população.

Para dar suporte à operação, as equipes da Clin utilizaram 88 equipamentos, entre caminhões basculantes, pás mecânicas, retroescavadeiras, caminhão-pipa com água de reuso e varredeiras, além de 280 contêineres. Ao todo, 721 funcionários participaram da ação, sendo 400 profissionais em Icaraí e outros 320 distribuídos pelos demais pontos da cidade.