Niterói: Bloco Filhos da Pauta homenageia jornalistas profissionais que fizeram a diferença e deixaram contribuições eternas para o setorDivulgação

Publicado 07/01/2026 10:56 | Atualizado 07/01/2026 10:56

Niterói - Na reta de chegada para o Carnaval de 2026, o Bloco Carnavalesco Filhos da Pauta apresentará seu samba enredo, que homenageia vários profissionais de imprensa, que marcaram e marcam história no Carnaval de Niterói, no próximo dia 10 de janeiro, às 14h, no Clube Central, Praia de Icaraí, 335, com entrada franca.

O encontro de confraternização da classe é promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. Jourdan Amora, Mário Dias, Ivan Costa, Paulo Freitas, Fernando Paulino, Elaine Rodrigues, Floriano Carvalho, Múcio Bezerra, Ykenga, Walmyr Peixoto e Devaldo Quintino são os personagens dessa belo enredo, em que foi criada uma história, em forma de crônica, sobre a fictícia volta desses notáveis à nossa querida Niterói, para participar, ao vivo e a cores, como homenageados, do memorável desfile de revitalização do bloco, no próximo Carnaval.

De acordo com o jornalista Sérgio Soares, Presidente Executivo do Filhos da Pauta, as homenagens aos colegas jornalistas foi árdua e incluiu a procura dos familiares deles, todos já falecidos, para autorizar o uso de seus nomes e imagens. O samba-enredo, em que todos são lembrados, foi gravado pelo intérprete Nego, um dos melhores do país, junto com Edu Cigano e equipe de apoio de músicos do mundo samba, como Tico do Cavaco, integrante de carros de som das principais escolas desfilantes do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, e de Vitória, no Espírito Santo.



O Filhos da Pauta tem dois eventos para o Carnaval de 2026, no mês de fevereiro: O desfile comemorativo pelos 40 anos da agremiação, que espera participar da abertura do Grupo Especial das escolas de samba niteroienses, no Caminho Niemeyer, e uma roda de samba enredo, na Praça Betty Orsini, ao lado do Edifício Tower 2.000, dia 22, ambos com a presença do intérprete Nego, segmentos da agremiação e convidados.