Bloco Filhos da Pauta homenageia grupo de jornalistas no Clube Central
Encontro de confraternização da classe é promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro
Sala Nelson recebe Sessão Azul com Alice no País das Maravilhas Oceânicas
Programação gratuita da Prefeitura de Niterói oferece apresentação inclusiva voltada a crianças com TEA
Duas das grandes Escolas de Samba retornam ensaios neste domingo na Amaral Peixoto
Neltur montará uma estrutura para atender o público e às escolas, com gradeamento e banheiros químicos
Câmeras ajudam Segurança Presente a prender quadrilha que furtava farmácias na Região Oceânica
Mais de R$ 5 mil em produtos recuperados e quatro pessoas presas em flagrante após ação rápida com apoio do Cisp
Prefeitura convoca população para audiência pública do programa Vida Nova no Morro
Programa gera fortalecimento comunitário, reconhecendo a potência das organizações locais, associações e lideranças territoriais
Mamãe gambá e filhotinhos são resgatados na cidade
Ação foi realizada pela coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói
