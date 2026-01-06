Niterói: alerta chegou por meio de um grupo de rede social, com imagens das câmeras do próprio estabelecimento - Divulgação

Publicado 06/01/2026 15:25

Niterói – Uma ação integrada entre a equipe do Segurança Presente e o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura de Niterói resultou na prisão de quatro pessoas nesta segunda-feira (05), envolvidas em uma série de furtos a estabelecimentos comerciais na Região Oceânica. O grupo foi detido após furtar uma drogaria na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu.

O alerta chegou por meio de um grupo de rede social, com imagens das câmeras do próprio estabelecimento. Com apoio do Cisp, que identificou o veículo utilizado no crime transitando por Itaipu, os agentes montaram um cerco e conseguiram interceptar o carro, um Ford Ka preto, e deter os suspeitos.

Durante a abordagem, foram encontrados cosméticos diversos — totalizando mais de R$ 5 mil em produtos — além de um ventilador e duas peças de roupas femininas. Na 81ª DP (Itaipu), após consulta ao IMEI de um dos celulares, foi constatado que o aparelho era produto de roubo ocorrido em novembro de 2025, em uma loja de departamentos também na Região Oceânica.

Os quatro envolvidos, dois homens e duas mulheres, permaneceram presos e estão à disposição da Justiça.

Tecnologia – O Cisp de Niterói conta com mais de 600 câmeras espalhadas por toda a cidade, permitindo o monitoramento em tempo real durante 24 horas e a rápida atuação das forças de segurança. O sistema é integrado às operações da Polícia Militar, Guarda Municipal, NitTrans e programas como o Segurança Presente, garantindo agilidade e resposta eficiente em ocorrências como essa. O cercamento eletrônico que identificou o veículo utilizado conta com 120 câmeras inteligentes.