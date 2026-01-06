Niterói: alerta chegou por meio de um grupo de rede social, com imagens das câmeras do próprio estabelecimentoDivulgação
Câmeras ajudam Segurança Presente a prender quadrilha que furtava farmácias na Região Oceânica
Mais de R$ 5 mil em produtos recuperados e quatro pessoas presas em flagrante após ação rápida com apoio do Cisp
Prefeitura convoca população para audiência pública do programa Vida Nova no Morro
Programa gera fortalecimento comunitário, reconhecendo a potência das organizações locais, associações e lideranças territoriais
Mamãe gambá e filhotinhos são resgatados na cidade
Ação foi realizada pela coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói
Niterói intensifica Operação Verão e reforça ordenamento nas praias
Ações coordenadas pela SEOP no primeiro final de semana de 2026 resultaram na retirada de barracas, mesas e cadeiras irregulares
Niterói concede aumento nas gratificações para as forças de segurança
Ampliação do PROEIS e aumento do RAS para a Guarda Municipal foram anunciados antes da virada do ano
Homenagens evangélicas aconteceram na Câmara Municipal de Niterói
Evento foi realizado no final do ano de 2025 e celebrou a Marcha para Jesus na cidade de Niterói
