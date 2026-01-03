Niterói: Câmara Municipal realizou, em 2025, Noite de Homenagens a mais de 150 pastores e líderes evangélicos - Divulgação

Publicado 03/01/2026 06:33 | Atualizado 03/01/2026 06:34

Niterói - No final do ano passado, em dezembro, a Câmara Municipal de Niterói realizou um evento de cunho histórico para a classe dos evangélicos niteroienses. No dia 15 aconteceu uma Noite de Homenagens a mais de 150 pastores e líderes e, por esse motivo, eles agradeceram à Presidência da casa, ocupada por Milton Cal, pela acolhida.

Na mesma ocasião aconteceu também a posse oficial do COMENIT (Conselho de Ministros Evangélicos de Niterói). Até então presidido pelo Bispo da David Nery, o Conselho teve a presidência transferida para o Pastor Rogério Neves e da Pastora Jane Debora, marcando um novo tempo para o corpo de Cristo em Niterói.

Esse ato contou com a legitimidade do Pastor Valdir Brasil, Presidente da IGV e Diretor do COMERJ, Pr. Celso Brasil, Presidente da Assembleia de Deus do Fonseca, e Presidente do CEMAD/RJ, além da presença do Apóstolo Robert, Presidente da Igreja Enviar e Presidente do COMESG – Conselho de Ministros Evangélicos de São Gonçalo, juntamente com o Apóstolo Radamés, Presidente da Igreja Fonte de Alegria Church, representantes da Marcha para Jesus de SG.

A ação também teve a honra de contar com a presença do Apóstolo Assuero, Presidente do COMEBE (Conselho de Ministros Evangélicos do Brasil e do Exterior), e da Marcha para Jesus de Nova Iguaçu, Pr. Samuel Brito, Presidente da Igreja Ministério Fé, e ex-Presidente da Marcha para Jesus de SG, do Pr. Evandro Bernardo, Presidente do CUME, do Pr. Jorge Nascimento, precursor da Marcha para Jesus de Paraty, Bispo Simões Ribeiro, Presidente da ALEBE, do Pr. Francisco Pontes, Presidente Regional do Águias de Cristo, com a presença do Presidente Elson, do Águias de Cristo de Niterói, do Cantor gospel João Marcos, que é também o Regente do Coro da PIB do Ingá, da Cantora Mirim Gospel Maria Pita, que abrilhantou a noite com sua doce voz, adorando ao Senhor, Pr. Felipe Dias, representante do Projeto ADORE da RO, dos Prs. Conselheiros e Conselheiras presentes da Marcha para Jesus em 2025, o Bispo Marcelo Carvalho, Bispo Ney Nunes e Bispa Rosângela Nunes, Pr. Rafael da Hora, e tantos pastores e ministros da nossa amada cidade, fortalecendo ainda mais esse momento de unidade entre os Conselhos.

O evento oficial contou com a presença de várias autoridades eclesiásticas, autoridades governamentais, com o Pr. José Roberto, representando o poder executivo, bem como, autoridades legislativas de Niterói, como o Vereador Pastor Maurício, Vereador Michel Saad, e também com o sr. Gabriel, representando o Vereador Emanuel Rocha, e também do Vereador Frank Costa, vice-presidente da Câmara do Município de Maricá, com a presença do Presidente da TV Ondas Play, Odilon Corrêa, e da ABME (Associação Brasileira de Mídias Evangélicas), através da sua presidente local, Pastora Jane Debora Neves.

"Celebramos esse avanço, pois agora Niterói conta oficialmente com o COMENIT, um Conselho de Ministros Evangélicos, alinhado, ativado, legitimado e preparado para servir ao Reino e à cidade, implantando a Cultura do Reino. Por tudo, e por tanto, rendemos toda Honra e toda a Glória e todo o Louvor ao Único que É Digno de ser Exaltado e Adorado!" exclamou a Pastora Jane Debora. "Declaramos em uma só voz, com o mesmo espírito de unidade que nos uniu, e nos permitiu realizarmos a Marcha para Jesus, que Niterói pertence ao Senhor Jesus. Aleluias. Deus é Fiel. Gratidão a todos os presentes", encerrou o pastor Rogério Neves, Presidente da Marcha para Jesus.