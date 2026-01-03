Niterói: o resultado da pré-matrícula será divulgado no dia 20 de janeiro, e a efetivação da matrícula acontecerá entre os dias 21 e 23 Divulgação
O processo faz parte do calendário de matrículas já divulgado em Diário Oficial, pela Secretaria Municipal de Educação, e deve ser realizado exclusivamente de forma on-line, por meio do site https://niteroi.rj.gov.br/matriculas
O resultado da pré-matrícula será divulgado no dia 20 de janeiro, e a efetivação da matrícula acontecerá entre os dias 21 e 23 de janeiro, diretamente na unidade escolar para a qual o candidato for contemplado, mediante apresentação da documentação exigida.
Para candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) ou altas habilidades/superdotação, é obrigatório o envio de laudo médico para garantir o critério de distribuição das vagas. Entre os critérios definidos estão: ter irmão matriculado na mesma unidade; residir, preferencialmente, no bairro onde a escola está localizada; e ser pessoa com deficiência, TEA ou altas habilidades/superdotação. Em caso de empate, a prioridade será para o candidato mais velho.
Todos os dados informados na inscrição da pré-matrícula deverão ser comprovados no ato da matrícula na unidade para a qual o candidato obtiver a vaga. Em caso de divergência entre as informações prestadas e os documentos apresentados, o candidato poderá perder a vaga para a qual foi contemplado. A partir de fevereiro, a Rede dará início à fase de reclassificação e Etapa Permanente, voltada ao preenchimento de vagas remanescentes de todos os anos de escolaridade.
Cronograma de pré-matrícula do Ensino Fundamental:
Inscrição de candidatos(as): 5 a 9 de janeiro
Divulgação do resultado: 20 de janeiro
Efetivação da matrícula: 21 a 23 de janeiro
Etapa permanente: a partir de 25 de fevereiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.