Niterói: Yoga na Praia começa o ano na Boa Viagem no próximo domingo
O evento, que já reuniu mais de 6 mil participantes ao longo de seus 8 anos de história e segue batendo recordes de público, tornou-se uma tradição em Niterói e cidades vizinhas. Desde 2017, a iniciativa acontece todo primeiro domingo do mês, oferecendo uma aula gratuita de yoga ao ar livre, aberta a todos os níveis de prática.
Para participar, não é necessário inscrição prévia: basta chegar ao local com uma canga ou tapete e uma garrafinha de água para hidratação.
“Começar 2026 com yoga, conexão e gratidão tem um significado muito especial para nós. O novo horário traz ainda mais tranquilidade para a prática, aproveitando a energia da manhã e do nascer do dia. Será um encontro leve, acolhedor e cheio de boas intenções para o ano que se inicia”, convida Cristiane Garcia, coordenadora do Dharma Bhmi.
SERVIÇO:
Data: 4 de janeiro (domingo)
Horário: das 8h às 9h:30
De volta ao local de origem, as areias da Praia da Boa Viagem
