Niterói: Yoga na Praia começa o ano na Boa Viagem no próximo domingoDivulgação

Publicado 02/01/2026 13:44

Niterói - Para abrir o ano com mais presença, equilíbrio e boas energias, o Yoga na Praia, promovido pelo Dharma Bhmi – espaço de Yoga, Meditação e Vednta, realiza a sua primeira edição de 2026 nas areias da Praia da Boa Viagem, em Niterói. A prática acontece no primeiro domingo do ano, com novo horário: agora às 8h, convidando o público a começar o dia — e o ano — em conexão com o corpo, a respiração e a natureza.



O evento, que já reuniu mais de 6 mil participantes ao longo de seus 8 anos de história e segue batendo recordes de público, tornou-se uma tradição em Niterói e cidades vizinhas. Desde 2017, a iniciativa acontece todo primeiro domingo do mês, oferecendo uma aula gratuita de yoga ao ar livre, aberta a todos os níveis de prática.



Para participar, não é necessário inscrição prévia: basta chegar ao local com uma canga ou tapete e uma garrafinha de água para hidratação.



“Começar 2026 com yoga, conexão e gratidão tem um significado muito especial para nós. O novo horário traz ainda mais tranquilidade para a prática, aproveitando a energia da manhã e do nascer do dia. Será um encontro leve, acolhedor e cheio de boas intenções para o ano que se inicia”, convida Cristiane Garcia, coordenadora do Dharma Bhmi.



SERVIÇO:

Evento: Yoga na Praia

Data: 4 de janeiro (domingo)

Horário: das 8h às 9h:30

De volta ao local de origem, as areias da Praia da Boa Viagem