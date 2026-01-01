Niterói: Cerca de 2 mil profissionais estiveram envolvidos, entre guardas municipais, agentes de trânsito, equipes de saúde, produção dos shows, técnicos, garis e trabalhadores da limpeza urbana - Divulgação

Niterói – A chegada de 2026 ficará marcada na memória de Niterói como uma noite de celebração, emoção e encontros. Cerca de 700 mil pessoas ocuparam as areias da Praia de Icaraí para viver um Réveillon especial, marcado por grandes shows, um espetáculo pirotécnico inovador e um clima familiar. As prioridades da Prefeitura de Niterói foram a segurança, a inclusão e a qualidade da maior festa popular do município.

“Gostaria de agradecer a todos que acompanharam o Réveillon de Niterói. Pessoas que vieram de muitos lugares da cidade e do Brasil. É uma alegria ter vocês com a gente. Cuidamos de tudo com muito amor. Esse foi o melhor Réveillon da história da nossa cidade. Uma festa feita com muita segurança e muito planejamento. É uma sensação boa de dever cumprido. Entramos com força total em 2026 e a cidade vai seguir nesse caminho de ser a melhor cidade para viver, prosperar e ser feliz”, disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A programação musical começou por volta das 20h, com a apresentação da Orquestra Aprendiz Musical, abrindo a noite com sensibilidade e emoção. O programa de iniciação musical da Prefeitura abrange cerca de 10 mil alunos da rede pública municipal.

O presidente da Neltur, André Bento, avaliou a festa. “A cidade está vibrante e atraente. Os últimos dias foram de muito trabalho na Praia de Icaraí. Os shows foram lindíssimos. O clima foi muito familiar e com muita segurança. Temos certeza de que esse é um investimento cada vez mais importante para a cidade e que vem se consolidando também como um produto turístico, para que mais pessoas se programem para passar o Réveillon aqui em Niterói, um Réveillon seguro, organizado e planejado para as famílias”, destacou André Bento.

Na sequência, Nando Reis subiu ao palco e embalou o público com sucessos que atravessam gerações, como “All Star”, “Por Onde Andei” e “Os Cegos do Castelo”, transformando a orla em um grande coral a céu aberto. O samba tomou conta da areia com a energia contagiante da Unidos do Viradouro, que levou ao palco o intérprete Wander Pires, aquecendo o público para a contagem regressiva mais esperada do ano.

À meia-noite, um espetáculo pirotécnico de baixo estampido, com cerca de 16 minutos de duração e aproximadamente duas toneladas de fogos, iluminou a noite com um verdadeiro show de luzes e cores. Inspirados nos equipamentos que colorem o céu dos parques da Disney, os fogos desenharam formas variadas no horizonte, encantando crianças, adultos e idosos, em uma queima pensada para respeitar pessoas com sensibilidade auditiva e os animais. As balsas, posicionadas a cerca de 500 metros da faixa de areia, garantiram segurança e um visual impactante. A queima de fogos também aconteceu em Santa Rosa, Itaipu, Caramujo e na Vila Ipiranga, no Fonseca.

Nos primeiros minutos de 2026, Ludmilla chegou chegando e tomou conta do palco, encerrando a festa em grande estilo. Com carisma, potência e um repertório que colocou todo mundo para dançar, a cantora transformou a Praia de Icaraí em uma grande pista de dança. Ao som de “É Hoje”, “Bom” e outros sucessos, Ludmilla coroou uma noite histórica para a cidade.

“Foi muito empolgante. Ao longo do dia, recebi muitas mensagens, fotos e vídeos da galera chegando cedo para ficar pertinho do palco. Me preparei muito e montei um repertório animado para a gente entrar em 2026 com tudo. Estar em Niterói é muito especial. Para o próximo ano, desejo muita paz e saúde para todo mundo. Recebam minha energia onde estiverem”, afirmou a cantora Ludmilla.

O Réveillon de Niterói também foi marcado por uma grande operação integrada. Cerca de 2 mil profissionais estiveram envolvidos, entre guardas municipais, agentes de trânsito, equipes de saúde, produção dos shows, técnicos, garis e trabalhadores da limpeza urbana. O planejamento contou com a atuação de diversos órgãos da Prefeitura, além do apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, garantindo tranquilidade para moradores e visitantes.

A moradora de Niterói Luísa Iglesias foi com a mãe curtir o Réveillon da cidade pela segunda vez. De acordo com ela, a programação musical foi um dos principais motivos para escolher passar a virada em Icaraí. “Acho que é um evento que agrada todo mundo. Gosto de todos os artistas de hoje. Nando Reis é perfeito, as músicas são maravilhosas. Começou pontualmente, o que eu acho ótimo. Além disso, está muito bem organizado, com bastante policiamento e distribuição de água, algo essencial nesse calor”, disse.

Mas não foram apenas os moradores da cidade que celebraram a virada do ano em Niterói. Morador de Maricá, Denilson Sousa acompanhou os shows ao lado da namorada e de uma amiga, que vieram pela primeira vez passar o Ano Novo na cidade.

“A festa foi muito boa e bem organizada. A segurança está ótima, a limpeza também. Está tudo uma maravilha, e a programação musical está excelente”, afirmou Denilson.

Quem não pôde estar presente também participou à distância. A transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook da Prefeitura de Niterói ampliou o alcance da festa, levando a energia da virada para milhares de pessoas. Patrocinadora oficial da queima de fogos do Réveillon de Niterói há mais de 20 anos, a Águas de Niterói garantiu mais uma vez um espetáculo pirotécnico à altura da cidade, reforçando a tradição de celebrar o novo ano com beleza, inovação e responsabilidade.