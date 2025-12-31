Niterói: a expectativa é realizar o maior Réveillon da história da cidade - Divulgação

Publicado 31/12/2025 08:26 | Atualizado 31/12/2025 08:27

Niterói – A Prefeitura deu mais um passo importante na organização do Réveillon 2026. Nesta terça-feira (30), foi realizada a vistoria técnica do palco que receberá os grandes shows da virada, na Praia de Icaraí, reforçando o compromisso com a segurança e a qualidade da maior festa popular da cidade. A inspeção reuniu representantes da Neltur, da Defesa Civil, técnicos de segurança, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos do governo municipal. As equipes avaliaram toda a estrutura montada, os sistemas elétricos, os acessos, as saídas de emergência e as condições operacionais, para garantir total segurança ao público estimado em cerca de 400 mil pessoas.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acompanhou de perto a vistoria e os últimos preparativos para a grande festa de chegada do novo ano. “Palco do Réveillon aprovado. Estive acompanhando a vistoria do palco com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil e está tudo certo. Teremos um grande Réveillon, um dos maiores da história de Niterói. Preparamos um espetáculo de luz para os moradores e visitantes da nossa cidade. Ampliamos em 50% o efetivo da Polícia Militar e da Guarda Municipal e teremos mais de 1.100 agentes de segurança pública para garantir uma festa organizada, com segurança, mas com muita animação. Venham para Icaraí, vocês são nossos convidados”, disse o prefeito Rodrigo Neves.

A programação musical da noite da virada começa às 20h, com a apresentação da Orquestra Aprendiz Musical, seguida pelo cantor Nando Reis. Na sequência, o samba e a alegria da Escola de Samba Unidos do Viradouro embalam o público e antecedem a tradicional queima de fogos. Logo após, já nas primeiras horas de 2026, a cantora Ludmilla sobe ao palco para encerrar a festa em grande estilo.

A Neltur é responsável pela organização da festa do Réveillon em Niterói. De acordo com o presidente, André Bento, a expectativa é realizar o maior Réveillon da história de Niterói. “Estamos há meses tratando o Réveillon, aparando arestas, aprimorando os projetos e com atrações fantásticas, que têm tudo a ver com a cidade. Tradicionalmente, começamos a festa com artistas locais e damos continuidade com grandes shows. Será um Réveillon grandioso, que vai mobilizar quase duas mil pessoas entre forças de segurança, trânsito, conservação, assistência social, Defesa Civil e outros. É um evento de integração de muitos órgãos e áreas da Prefeitura para entregar uma festa bonita”, destacou André Bento.

Além dos shows, o espetáculo pirotécnico será um dos pontos altos da celebração. A Prefeitura preparou uma queima de fogos de baixo estampido, com duração aproximada de 16 minutos, ancorada em balsas posicionadas a cerca de 500 metros da faixa de areia. O show de luzes e cores foi pensado para encantar o público, respeitando pessoas com sensibilidade auditiva, crianças, idosos e animais. Além da Praia de Icaraí, haverá queima de fogos em outros pontos da cidade, ampliando o clima de celebração e permitindo que mais pessoas possam brindar a chegada do novo ano com alegria e tranquilidade.

O Réveillon de Niterói vai mobilizar cerca de 2 mil profissionais, entre guardas municipais, agentes de trânsito, equipes de saúde, produção dos shows, técnicos, garis e trabalhadores da limpeza urbana. O planejamento envolve diversos órgãos da Prefeitura, além do apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O público também poderá assistir aos shows através do canal da Prefeitura no YouTube e no Facebook, com transmissão ao vivo.

Serviço:

20h - Orquestra Aprendiz Musical

21h - Nando Reis

22h - Escola de Samba Unidos do Viradouro

00h20 - Ludmilla