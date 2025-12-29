Niterói: restaurantes entram no clima de renovação e celebração e apostam em cardápios especiais para a ceia de fim de ano - Divulgação

Publicado 29/12/2025 14:45

Niterói - Com a virada do ano se aproximando, restaurantes de Niterói entram no clima de renovação e celebração e apostam em cardápios especiais para a ceia de fim de ano. A proposta é unir sabor, tradição e praticidade para quem deseja brindar a chegada de 2026 com uma mesa farta e sofisticada, sem abrir mão do conforto.

E depois que a gastronomia italiana foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, o chef Bruno Marasco, à frente da Antica Trattoria Marasco, em Icaraí, aposta em clássicos que simbolizam fartura e prosperidade para a virada do ano. Massas frescas, molhos tradicionais, pizzas artesanais, pães e panetones autorais ganham destaque no cardápio especial, reforçando o caráter afetivo e festivo da ceia de Ano Novo.

“O Ano Novo merece uma ceia que desperte todos os sentidos. Os pães, panetones recheados com frutas ou chocolate, massas frescas que aromatizam bem com vinhos brancos traduzindo a tradição italiana levando diferença à mesa”, reforça o chef Bruno Marasco

Para quem prefere iniciar o novo ciclo com escolhas mais leves e saudáveis, a chef Denise Correa, do restaurante Alecrim Gourmet e Leve, preparou um menu completo voltado à alimentação natural. “As receitas são livres de farinhas brancas, glúten, açúcares refinados, gorduras e ultraprocessados. Entre os destaques estão o chester assado com toque de laranja, o salmão grelhado ao molho de alcaparras e o bacalhau gratinado, todos elaborados com ingredientes naturais e técnicas que valorizam o frescor e a qualidade dos pratos”, disse a chef.

As encomendas também seguem em ritmo acelerado no AR Buffet, comandado pela chef Adriana Rodrigues, que atende Niterói e Rio de Janeiro. Segundo ela, o Natal e o Ano Novo são as datas mais estratégicas do calendário gastronômico. “A virada representa recomeço, celebração e grandes encontros. Para o setor, é um período de alta demanda, geração de empregos temporários e crescimento, refletindo diretamente na economia local”, afirma a chef. Com opções que vão do tradicional ao saudável, os restaurantes de Niterói se consolidam como alternativa prática e sofisticada para quem deseja começar o ano novo à mesa, celebrando conquistas e renovando esperanças.