Publicado 27/12/2025 10:00

Niterói - A Prefeitura concluiu 15 obras de contenção de encostas em diversas regiões da cidade somente em 2025. O investimento total foi de aproximadamente R$ 210,8 milhões, reforçando a política do município de prevenção e redução de riscos geológicos.

“Niterói tem feito, ao longo dos últimos anos, o maior conjunto de obras de contenção e redução de riscos da sua história. Esse investimento salva vidas, traz segurança para as famílias que vivem em áreas vulneráveis e reforça o compromisso da Prefeitura com planejamento, prevenção e resiliência. As 15 obras entregues este ano mostram que estamos avançando com responsabilidade e com foco na proteção da população”, destaca o prefeito Rodrigo Neves.

O maior conjunto de intervenções foi realizado pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) no bairro do Sapê, na região de Pendotiba, com oito pontos de contenção concluídos. O investimento foi de R$ 36,9 milhões e contemplou a execução de cortinas atirantadas, solo grampeado com geomantas e concreto projetado, drenagem, além de cerca de 275 metros de novos acessos e pavimentação.

Em março, foi finalizada a obra da Travessa Albino Pereira, na comunidade da Grota do Surucucu, em São Francisco. A contenção incluiu cortinas atirantadas, solo grampeado em concreto projetado, geomanta e barreira dinâmica. Houve ainda instalação de sistema de drenagem, guarda-corpos e requalificação dos acessos. O investimento total foi de R$ 20,7 milhões.

Na Estrada Alarico de Souza, também em Pendotiba, foram aplicadas técnicas de solo grampeado revestido com concreto projetado e geomanta, cobrindo uma área de 1,7 mil metros quadrados. Os serviços incluíram a utilização de cortinas atirantadas, muros de arrimo, estabilização com malha de aço, guarda-corpo e drenagem. O valor investido foi de R$ 9,7 milhões.

Outra intervenção importante ocorreu na Travessa Antenor Bessa, no bairro de Santa Rosa. A área recebeu cortinas atirantadas, solo grampeado com concreto projetado e geomanta, além de drenagem, instalação de guarda-corpo e revitalização completa dos acessos, com novas escadarias e calçadas. O investimento foi de R$ 23,2 milhões.