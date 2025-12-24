Niterói: O Presidente da Neltur, André Bento, ao lado da apresentadora niteroiense Mylena CiribelliDivulgação
A noite da Virada começa, às 20h, com apresentação da Orquestra Aprendiz Musical, que é o maior projeto no País de jovens músicos, totalizando 10 mil jovens nesta atividade realizada pela Prefeitura de Niterói. Em seguida, o cantor Nando Reis e depois o ritmo do samba e alegria da Escola de Samba Unidos do Viradouro.
Depois da Viradouro, haverá o grandioso show pirotécnico, com 2 mil toneladas de fogos de artifício, que serão detonadas das balsas na Praia de Icaraí, durante 16 minutos. Será apresentado o que há de mais moderno em tecnologia de explosão desta magnitude, comparado ao que se vê nos mais famosos parques temáticos internacionais. Os fogos serão em formas variadas como corações, estrelas e candelas romanas iluminando os céus da cidade.
Reconhecido como o segundo mais importante do Estado do Rio de Janeiro, o Réveillon de Niterói terá como apresentadora, a jornalista, comentarista e cantora Mylena Ciribelli, que vai dá o ritmo da festa da Virada. Pela primeira vez uma mulher comanda no palco o Réveillon de Niterói.
Além da Praia de Icaraí, a Neltur prepara, mais uma vez, queimas de fogos em outros quatro pontos da cidade: Praia de Itaipu, no monumento de Nossa Auxiliadora (Santa Rosa), na Vila Ipiranga (Fonseca) e no Caramujo.
Para diminuir impactos em crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), idosos, animais e pessoas sensíveis ao barulho, os fogos de artifício utilizados serão de baixo estampido.
Após a queima de fogos na Praia de Icaraí, a grande atração do Réveillon Niterói 2026, o furacão Ludmilla promete abrilhantar ainda mais a noite com suas performances musicais que passeiam pelo funk, samba, pagode e POP, garantindo o ponto alto da magnífica festa da virada da “Cidade Sorriso”.
O Presidente da Neltur, André Bento, afirma que será “o maior Réveillon da história de Niterói, resultado de um planejamento integrado que fortaleceu o calendário de grandes eventos da cidade. Esse ciclo elevou a visibilidade do destino, aumentou o fluxo turístico e gerou impactos positivos em toda a cadeia produtiva. Hoje, Niterói se consolida como referência em inovação, cultura e hospitalidade, e o Réveillon celebra esse momento especial da nossa economia”, destaca Bento.
A rede hoteleira está otimista com a grande festa da Virada na cidade com hotel já com 100% de lotação, além de pousadas da Região Oceânica que estão registrando grande procura para reservas nesta época também.
A Neltur já se reuniu com as forças de Segurança, num primeiro alinhamento para que seja um Réveillon de congraçamento e paz e segurança para toda população, visitantes e turistas. A Guarda Municipal estará com um efetivo de 413 servidores de prontidão, dispondo de 40 viaturas, trabalhando desde às 9h do dia 31/12/25, em ação conjunta com o CISP Móvel (Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói) e distribuirão também pulseiras identificadoras para as crianças.
A Polícia Militar estará em ação com 477 homens do 12o Batalhão de Polícia Militar, garantindo a segurança e a tranquilidade da cidade e do Réveillon Niterói 2026. Além dos efetivos policiais, haverá também durante todo o evento guarnição do Corpo de Bombeiros.
A estrutura na Praia de Icaraí ainda contará também com Postos Médicos e UTIs Móveis utilizadas, para as eventuais necessidades de atendimentos de urgências que necessitem de remoção do local do evento.
A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) anunciou sua estrutura com operação reforçada, com 720 garis — sendo 400 profissionais em Icaraí e outros 320 distribuídos pelos demais pontos da cidade.
O esquema e mudanças no trânsito de Niterói, realizado pela NitTrans - Companhia de Trânsito de Niterói estão em definidos em dois anexos.
Parceira e patrocinadora dos fogos e uma das atrações, a Empresa Águas de Niterói também colocará distribuição, de água potável, gratuita, ao longo da orla da Praia de Icaraí.
A Realização do Réveillon é da Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, integrando vários órgãos da Prefeitura e do Estado: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU/Niterói; NitTrans – Companhia de Trânsito de Niterói; CLIN – Companhia de Limpeza de Niterói; SECONSER – Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos; Iluminação Pública; SEOP – Secretaria de Ordem Pública; Guarda Municipal; Conselho Tutelar; 12º Batalhão de Polícia Militar e; Corpo de Bombeiros.
O que fazer em Niterói além do Réveillon?
Temos nossas praias oceânicas como Itacoatiara, Camboinhas, Itaipu e Piratininga, além de vários espaços como o Mercado Municipal (Centro) - Dias 24 e 31 de Dezembro (Quartas- feiras ). Aberto até às 16h; Parque da Cidade (São Francisco) - Dia 24/12 (Quarta-feira) - Aberto até às 14h; Dia 25/12 (Quinta-feira) - Abrirá das 12h às 18h; Dia 31/12 (Quarta-feira) - Aberto até ás 14h; Dia 1/1/26 (Quinta-feira) - Abrirá das 7h até 22h; Campo de São Bento (Icaraí) - Dia 24/12 (Quarta-feira) - Aberto das 7h às 20h;Dia 25/12 (Quinta-feira) - Aberto das 7h às 22h;Dia 31/12 (Quarta-feira) - Aberto das 7h às 20h; e a Fortaleza de Santa Cruz da Barra (Jurujuba) - Dia 24/12 (Quarta-feira) - Aberta até às 12h;Dia 31/12 (Quarta-feira) - Aberta até às 12h.
Mais informações sobre os equipamentos turísticos da cidade: http://www.visit.niteroi.br
