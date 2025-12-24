Niterói: o concurso contou com a participação de 25 unidades escolares, mobilizando alunos, professores e comunidades escolares em uma reflexão coletiva sobre a cidade - Lucas Benevides

Publicado 24/12/2025 06:08

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG), divulgou o resultado do II Concurso de Desenhos “Niterói do Amanhã”, iniciativa que integra o plano estratégico Niterói Que Queremos 2050. Ao todo, 227 crianças e adolescentes da Rede Municipal de Educação participaram da ação, envolvendo estudantes que expressaram, por meio da arte, suas visões sobre a cidade ideal do futuro.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a importância da participação das novas gerações no planejamento da cidade. “Queria parabenizar a vocês que participaram deste concurso. A gente está fazendo o plano (Niterói Que Queremos 2050) para o desenvolvimento de Niterói até 2050, que eu vou lançar depois do carnaval. A ideia é ter uma Niterói cada vez melhor. O prefeito tem que olhar para daqui a vários anos. Fiz isso em 2013 olhando para 2030. A gente conseguiu cumprir todas as metas. Conseguimos antecipar estas metas e por isso estou fazendo este plano até 2050. Em 2013, fizemos os desenhos com as crianças. Este ano, 15 mil cidadãos participaram da consulta sobre este plano de desenvolvimento. É uma alegria muito grande receber vocês. Se cada um fizer a sua parte e der a sua contribuição, a gente vai ter uma cidade melhor. Vocês fizeram desenhos lindos sobre o futuro de Niterói”, afirmou Rodrigo Neves.

O concurso contou com a participação de 25 unidades escolares, mobilizando alunos, professores e comunidades escolares em uma reflexão coletiva sobre planejamento urbano, sustentabilidade, inovação e inclusão social. No Grupo 1 (Ensino Fundamental 1), foram premiados Rosa Rodrigues Lima, da Escola Municipal Nossa Senhora da Penha, que conquistou o primeiro lugar; Gustavo Reis de Paula, da Escola Municipal Tiradentes, que ficou em segundo lugar; e Theo Vieira Nascimento, da Escola Municipal Paulo de Almeida Campos, que garantiu a terceira colocação.

Já no Grupo 2 (Ensino Fundamental 2), o primeiro lugar foi conquistado por Bernardo Roberto Santos Pereira, da Escola Municipal Honorina de Carvalho; o segundo lugar ficou com José Heitor Araújo Moreira, da mesma unidade; e o terceiro lugar foi alcançado por João Arthur Casanova Braga, também da Escola Municipal Honorina de Carvalho.

Os vencedores ganharam um computador. Os segundos colocados receberam jogos e uma caixa de som. E os estudantes que ficaram na terceira colocação ganharam jogos e um fone de ouvido.

O estudante Bernardo Roberto Santos Pereira, de 15 anos, vencedor do concurso no Grupo 2, disse que é muito importante pensar no futuro de Niterói. “Quando eu fiz esse desenho, pensei na preservação das praias e da natureza, no turismo da cidade e nas comunidades. Desenho desde criança. Minha irmã mais velha também desenha e eu vou me aperfeiçoando”, afirmou Bernardo Roberto.

A cerimônia de premiação foi realizada no gabinete do prefeito Rodrigo Neves, reunindo a vice-prefeita Isabel Swan, secretários, estudantes, profissionais da educação e familiares em um momento de reconhecimento e valorização da criatividade e do protagonismo estudantil.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, reforçou o papel da escola como espaço de formação cidadã. “Esse concurso mostrou o quanto nossos estudantes têm sensibilidade, criatividade e visão crítica sobre a cidade. A escola pública é um espaço fundamental para incentivar a participação cidadã e o olhar para o futuro”, destacou Bira Marques.

A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Isadora Modesto, ressaltou que a iniciativa fortalece o caráter participativo do planejamento de longo prazo. “O Niterói Que Queremos é um plano construído com participação social e visão estratégica. Iniciativas como este concurso reforçam que planejar o futuro da cidade é um exercício coletivo, que envolve criatividade, inovação e o olhar das novas gerações. É assim que fortalecemos um planejamento de longo prazo, com base em evidências e diálogo com a sociedade”, reforçou Isadora Modesto.

O Niterói Que Queremos (NQQ) é o plano estratégico de longo prazo da cidade. Estruturado em sete áreas de resultado, o plano orienta o planejamento municipal de curto e médio prazos com base em evidências, participação social e visão estratégica.