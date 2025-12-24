Niterói: a segunda etapa começou no terreno onde está localizada a Cidade da Ordem Pública, na Rua Craveiro Lopes, no Barreto - Lucas Nascimento

Niterói: a segunda etapa começou no terreno onde está localizada a Cidade da Ordem Pública, na Rua Craveiro Lopes, no BarretoLucas Nascimento

Publicado 24/12/2025 05:45

Niterói - Seguindo a agenda de entregas até o fim do ano, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, esteve na Zona Norte, nesta terça-feira (23), para entregar as obras de macrodrenagem dos bairros da Engenhoca e do Barreto. A primeira fase teve início na Rua Vereador José Vicente Sobrinho, no trecho entre as ruas José Carreteiro e Daniel Torres, com a construção do sistema de escoamento e drenagem da Engenhoca.

“Estamos entregando hoje uma obra esperada há décadas. Durante mais de 50 anos, os moradores do Barreto e da Engenhoca sofreram com as enchentes. Hoje esse ciclo chega ao fim. Estou muito feliz por entregar essa obra antes do Natal, encerrando não apenas o transtorno das obras, mas também o transtorno histórico das enchentes nessas regiões. Desejo a todos um Feliz Natal e um excelente 2026”, celebrou o prefeito.

A segunda etapa começou no terreno onde está localizada a Cidade da Ordem Pública, na Rua Craveiro Lopes, no Barreto, onde foram instaladas aduelas subterrâneas com dimensões de até 2,5m X 5m. Outro ponto que recebeu intervenções foi a região do Copo Cheio, onde oito ruas foram contempladas com a instalação de galerias de drenagem com dimensões de 1,5m X por 1m.

Na terceira etapa, foi realizada a instalação de manilhas nas ruas Craveiro Lopes e Vereador José Vicente Sobrinho, para conectar a rede de drenagem da Engenhoca ao novo ponto de escoamento, que desemboca na Baía de Guanabara por meio de uma passagem ao lado do Cemitério do Maruí.

Todas as vias impactadas pelas obras receberam nova pavimentação asfáltica, além da requalificação de calçadas e meios-fios.

Para o aposentado Eleir Ferraz, morador há 25 anos na região, as obras já apresentam resultados significativos.

“Ela não resolveu apenas o problema aqui, onde estamos, próximo à Guarda Municipal, mas também da Engenhoca, do Barreto e de toda a região, porque se trata de um sistema integrado de galerias. O prefeito Rodrigo está de parabéns, e a comunidade está muito feliz. Já tivemos quatro ou cinco chuvas recentes e a água não chegou nem ao meio-fio. Hoje, isso não acontece mais”, disse Eleir Ferraz.