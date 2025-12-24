Niterói: a Casa do Empreendedor é procurada por pessoas de Niterói e de outros municípios próximos, como São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Rio de JaneiroLuciana Carneiro
Niterói reinaugura nova Casa do Empreendedor em shopping no Centro
Espaço que facilita e incentiva a abertura de novos negócios foi reaberto no Niterói Shopping
Niterói reinaugura nova Casa do Empreendedor em shopping no Centro
Espaço que facilita e incentiva a abertura de novos negócios foi reaberto no Niterói Shopping
PROCON Niterói traz dicas e orientações para compras seguras neste final de ano
Objetivo é garantir segurança e tranquilidade nas compras. Planejamento financeiro é primordial
Niterói inaugura novos pontos de atendimento e amplia locais de acesso ao Balcão GOV.BR
Parceria do município com o Governo Federal tem o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços digitais
Guarda Ambiental apreende cerca de 50 caranguejos comercializados irregularmente na Praia de Itaipu
Ação ocorre durante o período de defeso para fêmeas e comércio é proibido
Guarda Ambiental da Prefeitura de Niterói resgata jiboia em Itaipu
Profissionais atuam de forma contínua em ocorrências envolvendo animais silvestres em áreas urbanas
Caniçal recebe Programa de Regularização Sanitária com interligações gratuitas de esgoto
Iniciativa da Prefeitura de Niterói, em parceria com a Águas de Niterói, vai beneficiar cerca de 160 moradias da comunidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.