Niterói: Iniciativa vai beneficiar cerca de 160 moradias da comunidade - Lucas Benevides

Publicado 22/12/2025 06:28

Niterói - A comunidade do Caniçal, no Cafubá, recebeu, neste sábado (20), o lançamento do Programa de Regularização Sanitária, iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), em parceria com a Águas de Niterói. A ação prevê cerca de 160 interligações gratuitas de esgoto na região.

“Niterói já conta hoje com 100% de abastecimento de água potável e 95,6% de esgoto coletado, mas o nosso objetivo é chegar a 100%. Para isso, a participação de todos é fundamental: concessionária, Prefeitura e população, trabalhando juntas. Construir uma cidade melhor é um esforço coletivo. Investir em saneamento também é investir em saúde. A Organização Mundial da Saúde aponta que, a cada R$ 1 aplicado em saneamento básico, economizamos R$ 4 na área da saúde”, afirmou a vice-prefeita e secretária de Clima, Defesa Civil e Resiliência, Isabel Swan.

Também estiveram presentes ao evento o secretário Executivo de Niterói, Felipe Peixoto; o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco (SMARHS); a secretária de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa; o administrador Regional de Camboinhas, Piratininga e Itaipu, Rodrigo Tininho; e o supervisor do setor de comunidades da Águas de Niterói, Mario Braulio; e o presidente da Associação de Moradores e Amigos do Cafubá (AMAC), Leonardo Buldogue.

“Esse programa que o governo de Niterói vem desenvolvendo ao longo dos anos é de suma importância. Hoje, Niterói lidera os rankings de saneamento no estado e está entre as cinco primeiras cidades do Brasil. Já realizamos intervenções em localidades como Boa Esperança e Bonsucesso, e agora chegou a vez de vocês. Essa ação é fundamental e vai trazer mais qualidade de vida para a comunidade”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco.

O programa conta com parceiros comunitários que acompanham todas as etapas do processo nas comunidades, desde o diálogo com os moradores até o monitoramento das ligações de água e esgoto, tanto na parte comercial quanto hidráulica.

“É um projeto que leva dignidade, porque o morador passa a ter uma ligação regular, com instalação e padrão adequados”, destacou o supervisor do setor de comunidades da Águas de Niterói, Mario Braulio.

Durante o evento, houve a demonstração do programa que foi instalado na casa do morador Ângelo Soares da Silva, de 56 anos.

“Essa iniciativa ajuda muito o meio ambiente, porque evita o descarte irregular de esgoto. Eu fico muito feliz”, avaliou.

