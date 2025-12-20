Niterói: Jovem Eco Social é um dos programas do Pacto Niterói Contra a Violência - Divulgação

Publicado 20/12/2025 06:28

Niterói - A Prefeitura convoca a população para participar das Devolutivas dos Programas do Pacto Niterói Contra a Violência 2025, um encontro que vai muito além da prestação de contas. A iniciativa marca um momento simbólico e estratégico: olhar para tudo o que foi construído desde 2018, celebrar resultados reconhecidos nacionalmente e, sobretudo, ouvir a cidade para definir os rumos da nova fase do Pacto, já com resultados concretos e visando guiar a construção de mais um Plano Municipal de Segurança Pública até 2030.

O evento acontece no dia 22 de dezembro (segunda-feira), das 9h às 13h, no Auditório Professor Amaury Pereira Muniz, da Fundação Municipal de Educação (FME), no Centro. A proposta é apresentar, de forma transparente, as ações desenvolvidas, os impactos nos territórios e os desafios que se colocam para o próximo ciclo, reforçando que segurança pública em Niterói é construída com diálogo, participação social e políticas integradas.

Esse conjunto de resultados levou Niterói ao reconhecimento nacional. Em setembro de 2025, a cidade conquistou o 1º lugar no Prêmio Connected Smart Cities, na categoria Soluções do Poder Público, com o Pacto Niterói Contra a Violência e o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), superando mais de 150 projetos de todo o país.

Para o prefeito Rodrigo Neves, o prêmio simboliza uma escolha política feita pela cidade. “Segurança pública é compromisso com a vida. Niterói decidiu investir em inteligência, prevenção social, tecnologia e participação popular. Esse reconhecimento nacional mostra que estamos no caminho certo e, ao mesmo tempo, nos chama à responsabilidade de seguir avançando. O Pacto é um projeto coletivo, que pertence à cidade e continua sendo construído com a população”, afirmou o prefeito.

Criado em 2018, o Pacto Niterói Contra a Violência consolidou-se como uma política pública pioneira no Brasil e referência nacional em segurança cidadã. Ao longo de sete anos, a Prefeitura investiu mais de R$ 820 milhões em 18 projetos estruturados nos eixos de prevenção, policiamento e justiça, convivência cidadã e ação territorial integrada. O resultado foi uma transformação concreta na vida das pessoas e nos indicadores de segurança.

Nesse primeiro ciclo, mais de 50 mil jovens foram diretamente beneficiados por iniciativas como o Território da Juventude, Niterói Jovem EcoSocial, Programa Aprendiz Musical, Inova Jovem, Aprova Jovem e o Espaço Nova Geração, que levaram oportunidades, formação, cultura e cidadania para territórios historicamente vulnerabilizados.

As devolutivas também representam o encerramento de uma etapa marcada por intensa escuta social. Ao longo do ano, encontros reuniram moradores, especialistas, lideranças comunitárias e gestores públicos para debater propostas, avaliar resultados e apontar prioridades. Essas contribuições vão orientar a nova fase do Pacto, que estará alinhada às demandas reais da população.

A coordenadora executiva do Pacto, professora Maria das Graças Silva Raphael, reforça que a participação popular sempre foi o coração da política pública. “Esse encontro do dia 22 simboliza o que sempre guiou o Pacto: caminhar junto com a sociedade civil. Vamos apresentar o balanço de 2018 a 2025, celebrar os avanços e, principalmente, reafirmar que os resultados alcançados só foram possíveis porque houve participação, diálogo e corresponsabilidade. A próxima fase nasce a partir do que a população vive, sente e propõe”, destaca Graça.

Os números confirmam o impacto da estratégia. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o modelo de Niterói - que combina inteligência, cercamento eletrônico e projetos sociais - resultou em uma redução de 78,5% na letalidade violenta e de 83,3% nos roubos de rua entre 2018 e 2024. Estudos comparativos indicam que a cidade reduziu em 70% os homicídios num período de 6 anos, ritmo mais acelerado do que o observado em casos globais de sucesso como Medellín e Nova Iorque.

O secretário de Ordem Pública e coordenador do Pacto, Gilson Chagas, destaca que o diferencial de Niterói foi integrar ações e territórios. “Os resultados que alcançamos não vieram de uma única medida, mas da integração entre tecnologia, policiamento, políticas sociais e presença do poder público nos territórios. As devolutivas são um momento essencial para mostrar o que foi feito e alinhar, com a sociedade, os próximos passos dessa política que mudou a realidade da cidade”, explicou.

O secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy, reforça que a transparência e o planejamento são marcas do modelo adotado. “Apresentar o balanço, ouvir a população e planejar o futuro é parte da maturidade que o Pacto alcançou. Niterói construiu uma política baseada em dados, evidências e participação social. Esse diálogo é o que garante que a próxima fase comece ainda mais conectada às demandas reais da cidade”, afirmou.

Parte fundamental dessa transformação é o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), referência nacional em uso de tecnologia para a segurança cidadã. Com 522 câmeras, 38 portais de segurança e 120 câmeras inteligentes de cercamento eletrônico, o sistema registra mais de 35 milhões de passagens de veículos por mês, já possibilitou a recuperação de mais de 650 veículos e forneceu mais de 4 mil imagens para investigações policiais. Entre as inovações está o ShotSpotter, tecnologia pioneira no Brasil para identificação de disparos de arma de fogo em tempo real.

Segundo o diretor do CISP, Nilson Cunha, o investimento contínuo em tecnologia salva vidas e qualifica a atuação das forças de segurança. “O CISP é uma ferramenta viva, que evolui todos os dias. A integração entre tecnologia, inteligência artificial e atuação policial permite respostas mais rápidas e eficazes. Hoje, Niterói é estudada por outras cidades justamente por mostrar que tecnologia, quando bem aplicada, protege pessoas e fortalece a cidadania”, ressaltou.

