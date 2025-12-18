Niterói: Estilista Daniel Zarmanno veste celebridades do Carnaval 2026Divulgação

Niterói - O estilista Daniel Zarmanno encerra 2025 com motivos de sobra para comemorar. Reconhecido por seu trabalho autoral e pela forte presença no universo do carnaval, Zarmanno faz um balanço extremamente positivo do ano, marcado por crescimento profissional, visibilidade e consolidação de seu nome entre os principais criadores de figurinos da folia carioca.
Fechando o ano, o estilista esteve à frente da criação de looks e fantasias que brilharam em minidesfiles realizados entre musas, rainhas e musos, projetos que encerraram o ano com grande repercussão e reforçaram sua assinatura estética, marcada por ousadia, luxo e identidade carnavalesca. Com o olhar já voltado para o futuro, o estilista adianta que 2026 promete ser ainda mais intenso. Diversas roupas para ensaios técnicos e fantasias de carnaval já estão em confecção, antecipando uma temporada movimentada nos ateliês.
“2025 foi um ano de muito trabalho, mas também de muitas conquistas. Foi um ano de crescimento e de afirmação do meu trabalho. Para 2026. já estamos com várias peças em produção para os ensaios técnicos e para o Carnaval. Já viramos o ano com muitos desafios, mas também com grandes oportunidades de criar, inovar e surpreender na Avenida”, disse.
Além de vestir personalidades do carnaval da cidade e de outros lugares, Daniel Zarmanno também viverá a emoção do desfile como protagonista. Em 2026, ele desfilará como muso da Unidos da Ponte. “O carnaval faz parte da minha vida. Vestir tantas personalidades e, ao mesmo tempo, estar na Avenida como muso da Unidos da Ponte é uma honra enorme. É levar a minha arte e a minha história para dentro do desfile”, concluiu.