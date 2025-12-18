Niterói: Enel deixa moradores de edifício na Rua Geraldo Martins, n Jardim Icaraí, sem luz desde terça feira de manhã - Reprodução

Publicado 18/12/2025 07:58 | Atualizado 18/12/2025 08:20

Niterói - Vem chegando o Natal, e o verão. Tempo de festas, férias, celebrações e agradecimentos pelo ano que vai embora. As famílias recebem visitas, fazem suas compras para a ceia de Natal e Ano Novo. Tudo isso é normal -- exceto para as famílias do edifício Solar das Amendoeiras, na Rua Geraldo Martins, no Jardim Icaraí. O condomínio está sem luz, ou funcionando em meia fase, desde as sete da manhã da última quarta-feira (17) e o problema segue sem solução.

Após a chuva que caiu na madrugada da terça-feira para quarta, além do edifício amanhecer sem luz, o reparo não foi realizado. "O carro da Enel esteve no poste que abastece a energia do local mas, as 19 horas da quarta-feira, o edifício numero 155 seguia sem luz. O mau cheiro na geladeira fez com que eu jogasse fora alimentos já comprados para a ceia, como frutas e congelados. Quero saber quem vai pagar essa conta. Praticamente todo ano nesta época, quando chove, acontece isso. Estamos vendo como está São Paulo nas mãos dessa companhia de péssima qualidade. Não sabemos mais nem a quem recorrer, tamanho o descaso da empresa", declarou um morador, que prefere não se identificar.

Ate o fechamento desta matéria e, procurada incessantemente por diversos moradores através de telefonemas e mensagens de aplicativo de comunicação, a Enel não deu prazo para religar a luz do edifício de forma completa e satisfatória e nem sequer ofereceu uma explicação plausível para tanta demora.