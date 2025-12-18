Niterói: Com entrada franca, grupo promove o Espírito de Natal no coração da cidade - Igor Siqueira

Publicado 18/12/2025 08:02

Niterói - A Orquestra da Grota se apresenta ao ar livre no próximo dia 19 de dezembro (sexta-feira), às 18h, na Praça Arariboia, no Centro de Niterói. Com entrada franca, o concerto integra a programação cultural de fim de ano da cidade e promete emocionar o público com um repertório especial de músicas natalinas.



O programa reúne músicas que remetem ao Espírito de Natal, com arranjos criados especialmente para a Orquestra da Grota, valorizando a sonoridade do grupo e proporcionando momentos de confraternização para pessoas de todas as idades. A apresentação ao ar livre reforça o compromisso do projeto com a democratização do acesso à música e à cultura.



O concerto acontece em um momento emblemático para a Orquestra da Grota, que celebrou 30 anos de trajetória em 2025. As comemorações incluíram um espetáculo histórico no Theatro Municipal de Niterói, com casa cheia, reunindo diferentes formações do projeto e músicos formados ao longo de três décadas de atuação artística, educacional e social.



Fundada como iniciativa de formação musical e transformação social, a Orquestra da Grota se consolida como um dos mais duradouros projetos socioculturais de Niterói, impactando gerações de jovens músicos e ampliando o acesso à cidadania. O concerto natalino na Praça Arariboia encerra o ano de celebrações levando música, afeto e encontro ao coração da cidade.



Serviço

Concerto de Natal da Orquestra da Grota

Dia: 19 de dezembro (Sexta-feira)

Hora:18h

Local: Praça Arariboia – Centro, Niterói

Entrada franca