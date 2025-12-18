Niterói: quase 12 mil estudantes de escolas municipais e particulares participaram do projeto Coleta Seletiva nas Escolas - Divulgação

Niterói: quase 12 mil estudantes de escolas municipais e particulares participaram do projeto Coleta Seletiva nas EscolasDivulgação

Publicado 18/12/2025 08:06

Niterói – Com o objetivo de implementar mais boas práticas ambientais, a Prefeitura de Niterói realizou este ano o projeto Coleta Seletiva nas Escolas, que levou orientações sobre como agir no dia a dia e multiplicar ideias e comportamentos sustentáveis. A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) fez a capacitação em 78 escolas públicas municipais, impactando 11.115 alunos e 1.300 professores com 735 palestras sobre o tema. A Clin também levou o projeto a cinco escolas particulares, atingindo 493 alunos e 99 professores com 56 palestras.

O projeto Coleta Seletiva nas Escolas é executado pela equipe de educação ambiental da Companhia, que vai até a unidade escolar e orienta alunos, professores e funcionários sobre a importância do descarte correto de resíduos. O projeto monitora o volume descartado para a reciclagem com o objetivo de que os alunos sejam multiplicadores das ações de sustentabilidade, como explica a coordenadora do projeto, Juliane Porto.

“A escola é um espaço muito importante porque todos são multiplicadores das informações, principalmente, as crianças. Nossas palestras dão orientações técnicas de todo o processo de descarte e como os alunos, professores e funcionários podem e devem participar do projeto”, ressaltou Juliane Porto.

Como parte das atividades, a equipe de educação ambiental da Clin realiza oficinas e exposições nas escolas ao longo do ano. São utilizados brinquedos feitos com material reciclável como garrafas PET e caixas de leite confeccionados pelos funcionários da companhia.

Iniciado em 2019, o projeto Coleta Seletiva nas Escolas da Clin serve como exemplo para as instituições privadas de ensino, que solicitam cada vez mais que a equipe de Educação Ambiental da empresa ministre palestras sobre a execução do programa.

O presidente da Clin, Acílio Borges, elogia o projeto e destaca o fato de as escolas da rede privada estarem interessadas no trabalho desenvolvido pela Companhia.

“O projeto é um sucesso e estamos muito satisfeitos com a participação das instituições particulares. O importante é que toda a sociedade se envolva na coleta seletiva e nas ações de sustentabilidade", explicou Acílio Borges.

As instituições particulares que tiverem o interesse em receber a capacitação para desenvolver o programa podem entrar em contato com a empresa e solicitar uma palestra: www.clin.rj.gov.br ou nos telefones 0800 367 9100 e WhatsApp (21) 99753-1952.