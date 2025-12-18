Niterói: quase 12 mil estudantes de escolas municipais e particulares participaram do projeto Coleta Seletiva nas EscolasDivulgação
Niterói capacitou este ano quase 12 mil estudantes no projeto Coleta Seletiva nas Escolas
Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) foi às escolas municipais e particulares orientar sobre práticas ambientais
Niterói capacitou este ano quase 12 mil estudantes no projeto Coleta Seletiva nas Escolas
Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) foi às escolas municipais e particulares orientar sobre práticas ambientais
Orquestra da Grota leva concerto natalino gratuito à Praça Arariboia
Com entrada franca, grupo promove o Espírito de Natal no coração da cidade
Enel cria problemas e deixa edificio no Jardim Icaraí sem luz
Transformador estourou na quarta-feira, as sete da manhã, e até agora o problema não foi resolvido
Niterói e Governo Federal entregam 540 moradias populares e anunciam outras mil unidades
No primeiro ano de seu terceiro mandato, Rodrigo Neves reúne cerca de dois mil moradores, que participaram da entrega das chaves do conjunto habitacional Jardim das Paineiras, no Badu
Zona Norte recebe Festival de Cultura Preta com entrada gratuita
Centro Cultural Cauby Peixoto recebe vivências, shows, exposições, baile charme e festival de cenas curtas
Prefeitura libera tráfego de táxis no corredor BHLS da Região Oceânica
A medida passou a valer a partir de novembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.