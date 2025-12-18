Niterói: a escola de samba Acadêmicos do Cubango divulgou a sua nova Rainha de bateria do carnaval de 2026, Juliana RangelEwerton Pereira
Juliana Rangel é a nova Rainha de Bateria do Cubango
Ela começou na ala das crianças, virou passista, musa e agora se torna rainha de bateria
Neltur participa do I Fórum de Direito do Turismo na OAB
Evento abordou o tema O Marco Legal do Turismo: Lacunas e Perspectivas
Cidade interdita estabelecimentos com procedimento ilegal de bronzeamento artificial
Trabalho faz parte da Operação Pharmakon e é uma parceria da Vigilância Sanitária da Prefeitura com a Polícia Civil e ação foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal
Niterói capacitou este ano quase 12 mil estudantes no projeto Coleta Seletiva nas Escolas
Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) foi às escolas municipais e particulares orientar sobre práticas ambientais
Orquestra da Grota leva concerto natalino gratuito à Praça Arariboia
Com entrada franca, grupo promove o Espírito de Natal no coração da cidade
Enel cria problemas e deixa edificio no Jardim Icaraí sem luz
Transformador estourou na quarta-feira, as sete da manhã, e até agora o problema não foi resolvido
